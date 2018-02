Dette er de eneste bildene som finnes av ulykken.

Øverst i bildet kan en kraftig eksplosjon sees i det fjerne.

Det kan se ut til at ulykkesflyet eksploderte i det det traff bakken.

Men øyenvitner sier til russiske medier at flyet først eksploderte i lufta, og at brennende vrakdeler falt ned over et stort område ved landsbyen Stepanovskoje 40 kilometer øst for den russiske hovedstaden.

Ikke terror

Leting på ulykkesstedet utenfor Moskva Du trenger javascript for å se video.

På tross av uttalelsene fra øyenvitner, etterforsker russiske myndigheter ikke flyulykken som en terrorhandling, melder det russiske nettstedet Life.

Først og fremst ser de nærmere på om tekniske problemer og manglende vedlikehold kan være årsak til ulykken.

Isdannelse på flyet og menneskelig feil fra flyvernes side, er også teorier som vurderes nærmere.

– På ulykkesstedet kan vi se deler av en flymotor, det kan tyde på en eksplosjon i motoren. Hvis det hadde vært en terrorhandling, ville eksplosjonen ha vært i flykroppen, og motorene ville vært hele, sier en russisk flyekspert til nettstedet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Ingen nødmelding

Ulykkesflyet var av typen AN-148 og skulle fly fra Domodedovo-flyplassen i Moskva til byen Orsk i Ural.

Flystyrt Russland - Flyvraket Du trenger javascript for å se video.

Ifølge det russiske nettstedet Russia Today er flyets ferdsskriver funnet, den kan gi verdifull informasjon til ekspertene som etterforsker ulykken.

– Besetningen meldte ikke fra om noen tekniske problemer på flyet, sier Svetlana Petrenko som er talskvinne for den russiske havarikommisjonen.

Flyet forsvant brått fra radaren to minutter etter at det tok av.