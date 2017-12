Video av mann som redder hare fra California-brann går verden rundt

Videoen av den dristige redningsmannen har gått verden rundt på sosiale medier. CNN skriver at mannen gir en tilbake troen på menneskeheten og New York Post kaller mannen «en helt».

Flere voldsomme skogbranner har tvunget over 230.000 mennesker på flukt fra sine hjem i Los Angeles-regionen i California. Én person er funnet omkommet til nå.

Myndighetene har sendt ut en såkalt purpur-advarsel, noe som aldri har skjedd tidligere. varselet betyr at det er «ekstremt kritisk brann-vær». Det er den sterke og tørre fralandsvinden som gjør at brannene sprer seg i løpet av sekunder.

Reddet hare

Det er ikke bare mennesker som har måttet flykte fra brannen. Langs motorveien i nærheten av La Conchita i Ojai, California krysser en hare veien, og hopper inn i et glødende kratt.

Det får en bilist til å reagere. Mannen iført shorts og hettegenser spurter etter haren, som er i fare – og veldig vanskelig å få tak i.

Mannen er tydelig opprørt, og hopper opp og ned mens han tenker ut hvordan han kan redde det lille dyret fra flammene.

Til slutt kommer haren ut fra krattet, og mannen klarer å få tak i den og holde den i armene sine.

– Han var så desperat etter å redde den stakkars lille skapningen! Jeg er så glad for at han stoppet og kunne hjelpe haren, skriver en som kaller seg Mitzi på Twitter om episoden.

Kraftig og tett røyk langs Mondons Beach. Foto: Mark Ralston / AFP

Storbrann

Brannene som startet mandag har i løpet av de siste dagene spredt seg over et stort område, og lagt et område på over 320 kvadratkilometer i aske.

Politiet går nå fra dør til dør i boligområdene som trues, og kjører i tillegg rundt med høyttalere for å oppfordre folk til å evakuere, skriver NTB.

Bilder tatt fra den internasjonale romstasjonen, publisert på sosiale medier av astronauten Randy Bresnik, viser røyk som stiger opp fra skogbrannene i det sørlige California. Foto: Nasa / Reuters

Hundrevis av hus har brent ned i området nord og øst for Los Angeles i California. Brannvesenet sier brannene er utenfor kontroll på grunn av sterk vind og tørke. Vindstyrken er varslet å komme opp i 130 km/t.