Video av dramatisk krasjlanding i San Francisco lekket

(Se hele videoen nederst i saken)

I videoen kan man se hvordan passasjerene kommer seg ut av det ødelagte flyet, og hvordan redningsarbeidere strømmer til. Tre skolejenter døde i ulykken. En av jentene omkom etter at en brannbil kjørte over henne mens hun lå på bakken, dekket i skum.

Etterforskere har tidligere offentliggjort kortere deler av klippet. Versjonen som nå er lagt ut, av en ikke navngitt person, ble i går verifisert av San Francisco International Airport.

I videoen, som er over 47 minutter lang, kan man i begynnelsen se selve krasjlandingen før overvåkningskameraet zoomer inn på det delvis ødelagte flyet.

Over 300 om bord

Totalt var det 291 passasjerer og 16 besetningsmedlemmer om bord på flyet på Asiana Airlines-flyet da ulykken skjedde Foto: Josh Edelson / Afp

Like etter slår flyets oppblåsbare rømningssklier ut og de første brannbilene ankommer.

Boeing 777-flyet var på vei til USA fra Sør-Koreas hovedstad Seoul med 291 passasjerer om bord da det krasjlandet 6. juli 2013. Nærmere 200 ble skadd i ulykkesflyet, som kom inn for lavt.

Etterforskere og ansatte som trener på sikkerhet, har brukt videoen tidligere, men ledelsen ved flyplassen sier til SF Gate at de ikke vet hvordan videoen endte opp på nett.

Trøtte piloter

Flyet mistet halepartiet i krasjlandingen, og hele vraket begynte å brenne kraftig. To av de omkomne satt bakerst i flyet, mens en jente døde da hun ble overkjørt etter flyulykken.

Få sekunder før krasjlandingen i San Francisco forsøkte flygerne å øke flyets fart og avbryte landingen.

Årsaken til ulykken var, ifølge amerikanske luftfartsmyndigheter, en uaktsom handling av pilotene like før landing. Handlingen førte til at flyets hastighet og høyde ble for lav til å lande trygt.

Flyet datasystemer samt tretthet bidro også til ulykken, skiver LA Times.