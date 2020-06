Vidar Helgesen blir ny direktør for den svenske Nobelstiftelsen

Helgesen tiltrer i starten av 2021, skriver Nobelstiftelsen på sine nettsider. Han har tidligere vært klima- og miljøminister og EU-minister, samt stabssjef for Erna Solberg. I 2018 ble han utpekt som spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet for bærekraftig havøkonomi.

– Jeg ble litt overrasket da kontakten kom. Men vi lever i en verden der vitenskapen er under press i mange land, og hvor behovet for å basere beslutninger på kunnskap er større enn noen gang for å løse koronaproblemet, klimaproblemet, miljøproblemer. Nobelsystemet har en basis som belønner disse tingene, det appellerer veldig til meg, sier Helgesen til NRK.

Har inntrykk av at det er ryddet opp

I fjor begynte Nobelstiftelsen jakten på en etterfølger da det ble klart at Lars Heikensten ville gå av etter å ha ledet stiftelsen siden 2011.

Heikensten måtte blant annet håndtere skandalen i Svenska Akademien da det kom overgreps- og trakasseringsanklager mot den såkalte kulturprofilen, som var gift med et av medlemmene i akademiet. Nobelprisutdelingen i litteratur ble utsatt på grunn av bråket og i 2019 ble det delt ut to priser i den kategorien.

– Nå er mitt inntrykk at mange av problemene er blitt løst. Det er over et halvt år til jeg skal begynne, så jeg skal være varsom med å si om det noen behov for ytterligere tiltak, sier Helgesen.

Han flytter til Stockholm og mener det er helt i tråd med Nobels testamente at nasjonalitet ikke teller, og at det ikke skal ha noe å si at det nå blir en nordmann som skal lede instituttet.

– Helgesen har bred erfaring fra internasjonalt samarbeid når det gjelder temaer som klima, demokrati og menneskerettigheter. Dette er sentrale temaer for Nobelprisen. Men det er først og fremst Helgesens erfaring i å lede og utvikle ide-baserte aktiviteter som gjør til rett mann for denne rollen, sier stiftelsens styreformann, Carl-Henrik Heldin.