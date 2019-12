1,7 kilometer bred og med et fall på 108 meter er Victoria-fallene regnet som et av verdens sju naturlige underverker.

Når vannføringen i fossen er på sitt største står vannsprøyten over 400 meter opp fra fossen og sees på lang avstand,.

Turister må ha på seg regntøy selv på godværsdager for å unngå å bli søkkvåte.

Nå har langvarig tørke i det sørlige Afrika ført til at den ellers så majestetiske fossen er redusert til nærmest en liten bekk.

Victoria-fallene har tørket inn

Halvert i 2019

Områdene rundt Victoria-fallene har vanligvis lite nedbør i perioden april-september. I oktober begynner regntiden og særlig er månedene desember og januar svært fuktige.

I år er imidlertid vannstanden langt lavere enn vanlig på denne årstiden.

Ifølge Zimbabwes miljøverndepartement er gjennomsnittlig vannføring i Zambezi-elven nesten halvert i 2019, sammenlignet med normalen, skriver The Independent.

– Når det har vært tørt i tidligere år, har det aldri vært i slikt omfang. Det er første gang vi ser noe sånt, sier Dominic Nyambe, en suvenirselger i Livingstone Falls på zambesisk side av elven, til Reuters.

Reuters

45 millioner rammet av tørke

Det sørlige Afrika er rammet av en tørkeperiode som har vart siden oktober 2018.

Tørken har ført til at avlingene svikter i flere land og rundt 45 millioner mennesker trenger matvarehjelp.

Zambezi-elven er grenseelv mellom Zimbabwe og Zambia og begge landene har måtte kutte strømmen i perioder fordi vannkraft-verkene ved elven ikke har nok vann til å produsere strøm.

Victoria-fallene i all sin prakt med full vannføring. Foto: Victoria Falls Tourism

– Viser hva klimaendringer fører til

Presidenten i Zambia Edgar Lungu sier at den tørre fossen er et «grelt eksempel på hva klimaendringer føret til for miljøet vårt».

Hydrologen Harald Kling sier at ettersom klimaendringer handler om forandringer over tid, er det vanskelig å si at årets tørke skyldes klimaendringer.

Kling sier at klimamodeller har forutsagt at tørkeperioder vil komme oftere, men at «det er overraskende at de kommer så ofte». Den forrige tørkeperioden i området var for bare tre år siden.

I oktober skrev president Lungu på Twitter at «det er ingen tvil om at utviklingsland som Zambia blir mest rammet av klimaendringer og har dårligst råd til å håndtere dem».

Frykter for turistinntekter

Ifølge Zimbabwes finansminister Mthuli Ncube fører tørke og strømmangel til at landets bruttonasjonalprodukt krymper med 6,5 prosent. Og det i et land som allerede er inne i en langvarig økonomisk krise.

Både for Zimbabwe og for Zambia er Victoria-fallene viktige for økonomien. Fossen trekker til seg tusenvis av dollar- og euro-rike turister hvert år.

Nå frykter suvenirselger Nyambe at turistene ikke lenger vil komme.

– Det påvirker oss fordi klientene kan se det på internett. Det kommer færre turister nå, sier han.

En av turistene som har tatt turen til fossen er den tyske studenten Benjamin König. Han sier til Reuters at han er skuffet.

– Det ser ikke ut til være mye vann. Noe steiner med litt vann imellom, er Königs beskrivelse av det som har vært et av verdens mektigste vannfall.

Satellittbilde som viser Zambezi-elven, Victoria-fallene og kløftene nedenfor fossen. Foto: Wikipedia Commons

«Oppdaget» av Livingstone

Fossefallene er oppkalt etter britenes dronning Victoria.

Den kjente misjonæren og oppdageren David Livingstone var trolig den første europeer som så fossen da han kom dit i 1855.

Selv om Livingstone kalte opp fossen etter sin dronning, var den for lengst navngitt av loziene som bodde i området.

De kalte fossen «Mosi-oa-Tunya» – «Røyken som tordner» på grunn vanndampen og lyden som kommer fra fossen.

– Da Livingstone først så fossefallene kalte ham dem for «Flight of Angels» – «Englenes flukt». Det vil være veldig trist om de forsvinner, sier NRKs mangeårige Afrika-korrespondent Tomm Kristiansen.