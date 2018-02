Vi ha 30 års fengsel for ekspresident

Senere i dag skal domstolen i Seoul fastsette en dato for når dommen og straffutmålingen blir kunngjort, dersom hun kjennes skyldig.

Hvis Park blir kjent skyldig, vil hun være landets tredje president som dømmes for å ha begått kriminelle handlinger.

Park var selv ikke til stede i retten.

Måtte gå av som president

I mars 2017 ble hun sparket fra presidentjobben etter at hun ble stilt for riksrett for korrupsjonsanklager.

Skandalen involverer hennes nære venninne Choi Soon-sil, som sammen med Park skal ha presset store selskaper, blant annet Samsung, til å betale enorme summer i bestikkelser til stiftelser Choi kontrollerte. Park skal også ha lekket informasjon til Choi.

Choi ble dømt til 20 års fengsel tidligere denne måneden, men ifølge BBC er denne dommen anket.