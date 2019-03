VG-redaktøren ut mot egen journalist: – Det er ikke holdbart

I et intervju med Dagens Næringsliv sier nyhetsredaktør VG Tora Bakke Håndlykken at det ikke er holdbart at journalist Lars Joakim Skarvøy står på sitt.

– Det er ikke holdbart, det er erkjent og avklart at sitatet er presset frem og avviker fra det Sofie egentlig forteller. Vi kan ikke se at det er noen endring i det Sofie har fremholdt, sier hun til DN.

Skarvøy ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Journalist Lars Joakim Skarvøy har tatt seks måneders permisjon med lønn fra VG.

I et intervju med NRK i går kveld sa den nå permitterte VG-journalisten Skarvøy at han står på sin versjon av saken.

– Jeg kan ikke svare på hvorfor hun forteller en annen versjon av hva hun fortalte meg nå, enn det hun fortalte meg de samtalene vi hadde sammen, sa Skarvøy onsdag kveld.

– Ord og vendinger tatt ut av kontekst

Skarvøy har tatt seks måneders permisjon med lønn fra jobben i landets største avis. Dagen derpå får han skarp kritikk fra sin egen nyhetsredaktør.

– Sitater fremkalt under slike omstendigheter hører ikke hjemme i en VG-artikkel. I løpet av flere samtaler med Sofie har journalisten Skarvøy tatt ord og vendinger ut av kontekst, men dette dekker ikke det hun har opplevd og forsøkte å beskrive, utdyper Bakke Håndlykken til DN.

Det har ikke lykkes NRK å få et intervju med VG-ledelsen så langt i dag.

I rapporten som VG-ledelsen la frem onsdag kom det frem at Sofie (27) gjentatte ganger forsøkte å formidle til både Skarvøy, sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Håndlykken at hun ikke står inne for sitatene de brukte da de publiserte den omstridte artikkelen 21. februar.

Heller ikke Sofie (27) har svart på NRKs henvendelser.

Sjefredaktør Gard Steiro blir sittende som redaktør og har full tillit fra VG-styret sa styreleder Torry Pedersen da de la frem rapporten.

Les hele VGs evalueringsrapport her.

– Uvanlig løsning

Lederen for Norsk Journalistlag (NJ), Hege Iren Frantzen, sier det ikke er ofte de ser den løsningen som VG har valgt.

Leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen, sier at løsningen VG har valgt er uvanlig. Foto: Erlend Daae / NTB scanpix

– Det er klart at det er en uvanlig løsning. Vi i NJ vi er opptatt av redaktørinstuttet og at det skal fungere. Det er redaktørene som tar ansvar og så er det opptil mediehuset selv å vurdere hvordan man gjør det, sier Frantzen.

Hun presiserer at hun ikke har lest rapporten ennå.

– Jeg konstaterer at våre tillitsvalgte forteller at Steiro har god og bred støtte inne i redaksjonen, sier Frantzen.