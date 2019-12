Veterinærstudenten Krystal (21) døde i vulkanutbruddet

17 personer er bekreftet døde og rundt 20 personer behandles for alvorlige skader etter vulkanutbruddet på New Zealand sist mandag.

21 år gamle Krystal Eve Browitt er nå det første offeret som identifiseres av politiet, skriver BBC. Dette er gjort i samråd med familien.

Veterinærstudenten Krystal besøkte White Island sammen med familien. Krystal er nå bekreftet død, mens faren Paul og søsteren Stephanie ligger på sykehus med alvorlige skader.

Moren ble værende på skipet

VILLE BLI VETERINÆR: Krystal Browitt var kjent for interesse for dyr. Foto: Krystal Browitt/Facebook

Moren Marie ble værende om bord på cruiseskipet de reiste med, ifølge en side som samler inn penger til familien.

En venn av familien sier de hadde spart lenge for å få råd til turen.

Rektor på en av skolene der hun var elev sier lærerne beskriver henne som en «vakker sjel». Facebook-siden hennes bærer tydelig preg av interessen for dyr.

Leter fortsatt

Lørdag ble også Jason Griffiths (33) bekreftet død. Han reiste sammen med to venner som ble meldt savnet og som trolig er døde.

Politiet samler informasjon om mulige ofre, for eksempel beskrivelser av utseende, klær, bilder, fingeravtrykk, lege- og tannlegeregister og DNA-prøver. Disse detaljene blir deretter matchet med funnene på stedet.

Myndighetene i New Zealand har bestilt 1,2 millioner kvadratcentimeter hud for å behandle folk med alvorlige brannskader etter vulkanutbruddet.

Dykkere leter fortsatt utenfor øya White Island, som Maori-befolkningen kaller Whakaari.

Det er dårlig sikt i vannet, og dykkerne kan bare se en meter eller to foran seg.

Fredag ble seks kropper funnet og sendt til Auckland for identifisering.

Søket ble gjort av spesialsoldater iført beskyttelsesdrakter og ekstra oksygentilførsel.

Statsminister Jacinda Ardern ble fredag spurt av reportere om hvorfor folk fikk lov til å besøke øya. Hun svarte da at spørsmålene må bli besvart og vil bli besvart. Men hun la til at man må respektere den vanskelige fasen de berørte familiene er i.

FORSØKER Å KOMME VEKK: En gruppe turister søkte mot en ødelagt molo i påvente av å bli reddet vekk fra vulkanøya. 18 mennesker ble hentet vekk fra øya i live. Foto: Michael Schade

Dramatisk redningsaksjon

47 personer skal ha vært på øya da utbruddet skjedde. 24 var fra Australia, ni fra USA, fem fra New Zealand, fire fra Tyskland, to fra Kina, to fra Storbritannia og en fra Malaysia.

Flere ble reddet fra øya i en dramatisk redningsinnsats. Noen turistbåter som allerede var på vei til fastlandet, vendte tilbake for å hente de strandede.

Mange som ble reddet hadde alvorlige brannskader.