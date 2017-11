Veteraner til Mugabe: Din tid er over

– Din tid er over. Du burde ha verdighet og anstendighet nok til å spare landet for ytterligere uro, sier veteranforeningens leder Christopher Mutsvangwa på en pressekonferanse mandag.

Lørdag arrangerte foreningen, som tidligere har vært viktige støttespillere for Mugabes regime, omfattende demonstrasjoner mot presidenten i hovedstaden Harare.

Nå varsler foreningen nye, landsomfattende demonstrasjoner frem til Mugabe går av.

– Vi vil arrangere en ny, større demonstrasjon hvis ikke Mugabe går av i dag. Da vil folk komme fra hele landet. Vi vil demonstrere kontinuerlig til han går av, sier Mutsvangwa.

Full forvirring om avgang

Søndag ettermiddag trodde mange zimbabwere at sluttstrek var satt for president Robert Mugabes 37 år lange regjeringstid.

Da hadde regjeringspartiet Zanu-PF i et ekstraordinært møte vedtatt å avsette 93-åringen som partileder.

Kun timer senere kveld overrasket Mugabe nasjonen da han i en direktesendt tale erklærte at han fortsetter som president, og at han planlegger å lede partikongressen i desember.

Mandag melder CNN at Mugabe skal ha godtatt vilkårene for sin avgang, som skal inkludere rettslig immunitet for ham selv og kona Grace Mugabe, men dette er så langt ikke bekreftet fra offisielt hold.

Sier partiet ba Mugabe vente

Forrige uke grep militæret inn og satte den aldrende presidenten i husarrest. Men da Mugabe erklærte at han fortsatt sitter ved makten, satt generalene tause i bakgrunnen.

Veteranleder Christopher Mutsvangwa sier Mugabe fortsatt har stor makt over militæret.

– Inntil Mugabe er avsatt, er han fortsatt øverstkommanderende for generalene.

Kilder i Mugabes eget parti Zanu-PF sier mandag til Reuters at det var partiet som ikke ønsket at presidenten skulle erklære sin avgang foran generalene, av frykt for at maktovertagelsen skulle fremstå som et militærkupp.

– Det ville sett svært dårlig ut om han hadde trukket seg foran generalene. Det ville skapt kaos, sier en av kildene.

Veteranforeningen sier de nå vil få en rettskjennelse på at Mugabe er uskikket til å fortsette som president.

Samtidig sier de at militæret nå bør trekke seg tilbake, og la folket og det sivile samfunnet fjerne Mugabe fra makten.