– En mann på 75 år vil i snitt ha større sannsynlighet for å bli lagt inn på sykehus, og en større sannsynlighet for at det kan få et fatalt utfall, sier epidemiolog John-Arne Røttingen til NRK.

I snitt må eldre i samme alder som Donald Trump legges inn på sykehus i 10 prosent av tilfellene av covid-19. En av 25 vil få så alvorlig sykdom at det kan bli dødelig, sier lege John-Arne Røttingen. Foto: Katrine Rohde Johannessen

Legen understreker at de aller fleste som blir smittet av korona ikke blir alvorlig syke. Heller ikke eldre menn i Trumps alder.

Fredag morgen ble det kjent at USAs president Donald Trump og førstedame Melania er smittet av koronaviruset.

I snitt må eldre i samme alder som Trump legges inn på sykehus i 10 prosent av tilfellene av covid-19. En av 25 av disse igjen vil få så alvorlig sykdom at det kan bli dødelig.

I tillegg til høy alder, er Trump også i risikogruppa for alvorlig covid-19 på grunn av overvekt.

Mildt i begynnelsen

De som er smittet med koronaviruset vil kun ha vanlige forkjølelsessymptomer eller ingen symptomer i begynnelsen av sykdomsforløpet.

– Normalt vil det gå fire til sju dager før man kan se om dette utvikler seg til noe mer enn en vanlig forkjølelsessykdom eller om man vil ha behov for hjelp på sykehus, sier Røttingen.

– Hvis Trump ikke blir veldig syk i løpet av ei uke, er det liten grunn til å tro at han blir det?

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier det er vanlig å få vondt i halsen, hodepine og feber rundt fem dager etter koronasmitten. Foto: Tor Erik Schrøder

– I gjennomsnitt ja, men det er veldig store variasjoner i sykdomsforløpet til covid-19, sier Røttingen.

Legen understreker at det er vanskelig å forutsi hvordan det går med enkeltpasienter.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sa tidligere i dag til NRK at man må være særlig oppmerksom på folk over 65 år som blir smittet av koronaviruset.

Ifølge Aavitsland er det vanlig å merke symptomer som vondt i halsen, hodepine og feber rundt fem dager etter å ha blitt smittet.

– Så kan det forverres i løpet av noen dager. Noen få får pustevansker i tillegg, og da kan det være aktuelt å legges inn på sykehus. Men hos de fleste vil man bli gradvis bedre etter noen dager og ganske frisk etterpå, sier Aavitsland.

– Et virus ser ikke forskjell på høy og lav

Ifølge Røttingen kom nyheten om at USAs president Donald Trump er smittet som en overraskelse i dag.

– Men det er et ganske stort smittepress i USA. 7,3 milloner er bekreftet syke med covid-19 og 200.000 døde. Det er et stort land men det er likevel en omfattende epidemi. Da er alle under risiko, sier Røttingen.

– Et virus ser ikke forskjell på høy og lav. Nå ser vi at en som er såpass beskyttet som presidenten i USA også er i risikosonen.

Siden Donald Trump fredag bekreftet at presidentparet har testet positivt for covid-19, har han ikke meddelt noe mer til offentligheten personlig.

Ifølge stabssjefen i Det hvite hus skal presidenten kun ha milde symptomer og være ved godt mot.

Isolert i minst ti dager

Selv om Trump må utsette valgkamparrangementer de neste ti dagene, arbeider han fortsatt fra isolasjon i Det hvite hus. Kontakten med medarbeiderne må imidlertid skje over telefon eller digitalt.

Hvorvidt presidenten kan delta i neste presidentdebatt om 14 dager er uvisst.

Visepresident Mike Pence og den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden har begge testet negativt for korona.

Ifølge The Guardian må likevel alle som nylig har vært i kontakt med Trump testes igjen senere. Årsaken er at det kan ta flere dager fra man er smittet til at kroppen har fått nok virus til at det vises på koronatesten.