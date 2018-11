Vet ikke om ubåten kan hentes opp

Lørdag opplyste argentinske myndigheter at ubåten, som forsvant 15. november i fjor med et mannskap på 44 om bord, var funnet på 907 meters dyp i havet utenfor Valdes-halvøya.

Forsvarsminister Oscar Aguad innrømmer at landet mangler «moderne teknologi» som trengs for å heise ubåten opp av vannet. Ifølge nyhetsbyrået AFP vil det koste en milliard norske kroner eller mer.

President Mauricio Macri sier det usikkert når eller om ubåten i det hele tatt kommer til å bli hevet. Ifølge marinekommandør Jose Luis Villan er det opp til en føderal dommer å avgjøre om det er mulig å berge deler av eller hele ARA San Juan.

En propell som antas å tilhøre ubåten ble funnet på havets bunn. Foto: HO / AFP

Trang økonomi

Argentina må trolig få hjelp fra andre land, eventuelt betale Ocean Infinity eller et annet selskap for oppdraget.

Det kan gjøre det vanskeligere å etterleve sparebudsjettet landets nasjonalforsamling nylig vedtok for å blidgjøre Det internasjonale pengefondet (IMF).

Så langt har Argentina brukt rundt 210 millioner norske kroner på søket.

Ubåten ble funnet av en fjernstyrt miniubåt som eies av det amerikanske selskapet Ocean Infinity, som er innleid av argentinske myndigheter.

Selskapet bruker det norske skipet «Seabed Constructor» som de har leid av bergensrederiet Swire Seabed. De har med seg fem undervannsroboter produsert av Kongsberg Maritime i Horten, som har søkt gjennom havbunnen.

Under søket etter den argentinske ubåten brukte de undervannsroboten Hugin fra Kongsberg Maritime. Bildene viser hvordan undervannsroboten søker. Du trenger javascript for å se video. Under søket etter den argentinske ubåten brukte de undervannsroboten Hugin fra Kongsberg Maritime. Bildene viser hvordan undervannsroboten søker.

Tre dagers landesorg

De pårørende ønsker at levningene etter deres kjære kommer til sin rett, og at båtvraket heises opp slik at det kan granskes for å bidra til å unngå framtidige ulykker.

– Vi trenger å se kroppene og å få vite hva som har skjedd, sier Cecilia Kaufmann til AFP. Hun mistet sin ektemann i tragedien.

Etterlatte samlet seg i helga i sorg utenfor marinebasen, som San Juan la ut fra for over ett år siden.

Mange av dem har håpet til det siste at det skulle være overlevende om bord, på tross av at myndighetene for lengst har slått fast at det ikke var mulig.

Argentinske myndigheter har erklært tre dagers landesorg.

Delene som ble funnet er på henholdsvis 11,13 og 30 meter i lengde. Foto: HO / AFP

Tror ubåten imploderte

Årsaken til ulykka er ennå ikke kjent, men argentinske myndigheter har bekreftet at mannskapet rapporterte om problemer med batteriene om bord, og at batteriene kan ha ført til en eksplosjon.

Mange kritiserte marinens håndtering av saken, som førte til at flere sjefer måtte gå.

Letemannskapene sier ubåten er nokså intakt, men at den tydeligvis har implodert – altså blitt sammenklemt av vanntrykket da den sank under 600 meters dybde.

Eksperter sier ifølge nyhetsbyrået AFP at vann kan ha trengt seg inn i ubåt-snorkelen, og at det kan ha forårsaket tragedien.