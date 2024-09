Vet ikke når Gaza-pasienter kommer til Norge

I denne saken kan du lese mer om:

Siden 7. oktober er mer enn 94.000 mennesker blitt såret i israelske angrep, ifølge palestinske helsemyndigheter.

20 av Gazas 36 sykehus er satt helt ut av drift, melder Verdens helseorganisasjon (WHO). Resten fungerer kun delvis.

Organisasjoner og helsepersonell har advart om kritisk mangel på utstyr, medisiner, rent vann og trygge soner.

En mann ligger på en sykeseng på gaten utenfor et sykehus i Gaza. Foto: Ramadan Abed / Reuters

I juni kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge vil ta imot 20 pasienter som trenger helsehjelp de ikke kan få i Gaza.

Men prosessen med å få dem ut av Gazastripen og inn i Norge er komplisert. Og fortsatt står de 20 sykesengene på Oslo universitetssykehus tomme.

Pasientene og pårørende må vurderes av PST og PU før de kan få innreise og opphold. PST vil ikke kommentere hvorvidt de har utført noen vurderinger ennå.

Ifølge utenriksdepartementet har rundt 12.000 palestinere bedt om medisinsk evakuering. Men kun et fåtall har fått forlate Gaza etter at grenseovergangen til Egypt ble stengt i mai.

– Disse er allerede er transportert videre til andre land, sier Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)Tvinnereim til NRK.

Foto: Amanda Iversen Orlich / n654171

– Vi kan dessverre ikke si noe konkret om når pasientene vil komme til Norge, men vi arbeider med å få til dette så raskt som mulig.

Tvinnereim sier det er avgjørende at Rafah-grensen åpnes for at flere skal få kommet seg ut.

– Det er også viktig at pasientene igjen får mulighet til å reise for behandling ved palestinske sykehus på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, slik de gjorde det før 7. oktober i fjor. Vi ser nå på ulike løsninger for å kunne hjelpe pasienter fra Gaza.

Dina Hovland, jordmor og president i Leger uten Grenser, sier israelske myndigheter må ta grep.

– Det er hjerteskjærende med alle de pasientene i Gaza som har så store behov for medisinsk behandling, men som ikke får den hjelpen de trenger, verken i Gaza eller ved å bli evakuert til andre steder, sier hun.

– Det gjelder ikke bare de alvorlig skadde, det er også mange som trenger spesialisert behandling for kreft eller avansert kirurgi for hjertesykdommer.

Foto: Leger uten grenser

Organisasjonen åpnet nylig et feltsykehus i Gaza. På bakken står deres 700 ansatte under enormt press, og det er mangel på medisin og utstyr.

– Vi får ikke gitt pasientene våre den behandlingen de har rett til å få. Vi har blant annet måttet redusere hvor ofte vi skifter bandasje på pasientene våre, noe som også øker infeksjonsfaren, sier Hovland.

NRK har vært i kontakt med IDF og det israelske forsvarsdepartementets koordinator for Israels aktiviteter i Gaza og Vestbredden (COGAT).

Ifølge COGAT påvirker ikke stengingen av Rafah-grensen medisinske evakueringer. I stedet benyttes Kerem Shalom-overgangen, opplyser de.

– IDF er forpliktet til å samarbeide med det internasjonale samfunnet for å arrangere utreise av pasienter for behandling i andre land. Denne innsatsen gjennomføres til tross for sikkerhetsutfordringene ved utreise av pasienter under krig.

Ifølge COGAT ble 196 palestinere evakuert til sykehus i henholdsvis Dubai og Jordan i slutten av juli. Totalt skal 3686 pasienter pluss følge ha blitt evakuert til sykehus utenfor Gaza siden oktober.

– Dersom det ikke er noen hindring av sikkerhetsgrunner, og mottak har blitt koordinert i et tredjeland, er staten Israel villig til å tillate og legge til rette for utreise av pasienter.

Line Khateeb, leder i Palestinakomiteen, sier medisinsk evakuering har vært et tema de har løftet med UD og norske politikere helt siden 7. oktober.

Foto: Terje Haugnes / NRK

– Jeg har inntrykk av at norske myndigheter gjør alt de kan for å få det til. Men de har kommet veldig sent i gang med å få evakueringen på plass. Israel har nå mye sterkere kontroll på hvem som kommer ut og hvordan.

Khateeb sier situasjonen understreker behovet for en umiddelbar våpenhvile.

– Sykehusene trenger strøm og drivstoff, og folk har ikke engang tilgang på rent vann og såpe. Det trengs også en kjempeinnsats for å bygge opp sykehusene i Gaza igjen.

Tre måneder etter at Israel og Hamas sa de var enige i planen som USAs president Joe Biden la frem, står forhandlingene fortsatt fast.

I Israel har det vært store protester fordi regjeringen ikke har fått på plass en gisselavtale.

– Hamas har absolutt et ansvar for våpenhvile, men jeg skulle ønske Netanyahu hørte på folket sitt og på FNs resolusjon om våpenhvile, sier Khateeb.