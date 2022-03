Vestlig etterretning: Putin feilinformeres av sine egne

Talskvinne for Det hvite hus, Kate Bedingfield, sier at USA har informasjon om at Putin «føler seg villedet av Det russiske militæret».

Det skal ha ført til «vedvarende spenning mellom Putin og hans militære lederskap», sier hun ifølge BBC.

Putin skal heller ikke bli fortalt om den fulle effekten av de økonomiske sanksjonene mot landet.

– Putins krig er en strategisk tabbe som har ført til at Russland på sikt blir svakere og stadig mer isolert i verden, sier Bedingfield.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at en akilleshæl for autokratier er at man ikke har folk i systemene som tør å fortelle sannheten til lederne.

– Jeg tror det er noe av det vi ser i Russland, sier Blinken.

To ukrainske soldater passerer en død russisk soldat utenfor Kyiv onsdag. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Amerikansk og britisk etterretning

Det er etterretningen i både USA og Storbritannia som står bak vurderingene om at Putin blir feilinformert.

Det er ikke kjent hva de baserer vurderingene på. Men, i motsetning til under Afghanistan-krisen i fjor, har vestlig etterretning vist seg å ha gode vurderinger før og under krigen i Ukraina.

Lederen for den britiske etterretningsorganisasjonen GCHQ, Jeremy Fleming, er en av de som sier at medarbeiderne «er redde for å fortelle hamn sannheten», skriver The Guardian.

Han mener likevel at Putin nå skjønner at krigen går dårlig for Russland.

– Selv om vi tror at Putins medarbeidere er redde for å fortelle ham sannheten. så er feilvurderingene som er gjort krystallklare, sier Fleming.

Dårlig forhold til forsvarsministeren

Forsvarsminister Sergej Shoigu ble sist lørdag vist frem på TV etter at han ikke var blitt sett offentlig på mange dager. Foto: AFP

Forsvarsminister Sergej Shoigu har tidligere vært regnet som en av Putins nærmeste og vært nevnt som en mulig etterfølger for presidenten.

Det er også Shoigu som har tatt med Putin på ferier rundt om i Russland der presidenten har blitt fotografert på hesteryggen, på jakt og i andre «mandige» aktiviteter.

Nå er Shoigu er en av de som skal ha havnet i unåde hos Putin. Tidligere i mars skal to ledere for den russiske etterretningen FSB ha blitt satt i husarrest, melder New York Times.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 31.03.2022)

Sier russere saboterer invasjonen

GCHQ-sjefen Fleming sier også at russiske soldater nekter å adlyde ordre og saboterer eget utstyr.

– Vi ser russiske soldater – som allerede har knapt med våpen og moral – som nekter å adlyde ordre, som saboterer eget utstyr og som til og med ved uhell skyter ned egne kampfly.

Det sa Fleming i en tale i Australia torsdag.

Flere steder i Ukraina har russiske styrker de siste dagene trukket seg tilbake etter at de har lidd omfattende tap.,