Verste valgresultat for Merkels parti på 50 år i Hessen

Valgresultatene natt til mandag bekrefter det verste resultatet siden 1966 for forbundskansler Angela Merkels kristendemokratiske parti, CDU.

Partiet raser ned 10 prosentpoeng fra forrige valg.

Det blir også et kriseresultat for det sosialdemokratiske partiet SPD, som i likhet med sin konservative motpart går ned med over 10 prosentpoeng sammenlignet med resultatet fra 2013.

De få nå omtrent samme oppslutning som De Grønne, med i underkant av 20 prosent av stemmene.

Miljøpartiet har vært CDUs koalisjonspartner i Hessen, men vinner der regjeringspartneren taper, og kan vise til en fremgang på 8,7 prosentpoeng.

Det innvandringsfiendtlige partiet Alternativ for Tyskland (AfD) får 13,1 prosent av stemmene og får med det plass i det eneste av landets 16 delstatsparlamenter hvor partiet så langt ikke har vært representert.

Frivillige demokratier (FDP) fikk 7,5 prosent og venstrepartiet Dei Linke 6,3 prosent av stemmene.

Fakta om valget i Hessen Ekspandér faktaboks 28. oktober ble det holdt valg på ny delstatsforsamling i den tyske delstaten Hessen.

Hessen har i overkant av seks millioner innbyggere. Hovedstaden er Wiesbaden, mens den største byen er Frankfurt.

Volker Bouffier (CDU) har vært leder for delstatsregjeringen siden 2010. Delstatsregjering har siden 2014 vært en koalisjon mellom CDU og De Grønne.

Ved forrige valg i 2013 fikk CDU 38,3 prosent og 47 representanter i delstatsforsamlingen, SPD fikk 30,7 prosent og 37 representanter, De Grønne fikk 11,1 prosent og 14 representanter, Die Linke fikk 5,2 prosent og 6 representanter og FDP fikk 5 prosent og 6 representanter.

Tarek Al-Wazir og Priska Hinz fra De grønne kunne juble etter stor fremgang i Hessen, i likhet med andre steder. De er nå like store som den gamle kjempen SPD. Foto: Torsten Silz / AFP

På vikende front

Det kristenkonservative partiet CDU har hatt makten i Hessen i 19 år, og før det var delstaten en av SDFs viktigste bastioner.

Nå har altså begge partiene tapt stort i oppslutning.

Valgresultatet fra Hessen, hvor blant annet den økonomisk sentrale byen Frankfurt ligger, føyer seg inn i mønsteret fra en annen viktig delstat, Bayern.

Der gikk CDUs kristenkonservative søsterparti CSU for to uker siden på et stort nederlag, etter å ha styrt delstaten med solid flertall i flere tiår. Også Sosialdemokratene tapte stort i den sørtyske, industritunge delstaten.

– Dette er mer enn en vekkerklokke. Det er et veldig tydelig budskap til Berlin. Velgerne vil se mindre konflikter og mer handling, sa delstatsminister i Hessen, Volker Bouffier.

Bouffier regnes som en populær politiker og delstatsleder, men må altså ta støyten for en større trend. De to store folkepartiene CDU og SPD, som har styrt delstater og landet, er på vikende front både lokalt og nasjonalt.

– Det er en bitter kveld for Hessens sosialdemokrater og for meg personlig, sa den lokale SPD-lederen Torsten Schäfer-Gümbel.

Stemningen mellom forbundskansler Angela Merkel og innenriksminister Horst Seehofer har lenge vært anspent. Nå får deres konflikt om hvilken flyktningpolitikk Tyskland skal følge skylden for de dårlige valgresultatene, både for egne parti og for regjeringspartner Sosialdemokratene. Foto: Markus Schreiber / AP

Maktkampens pris

På forhånd har analytikere spådd at et katastrofalt valgresultat i Hessen for ett eller begge av partiene, kan få følger for regjeringssamarbeidet nasjonalt. Det tok flere måneder å få samarbeidsregjeringen av CDU og SPD på plass.

Sosialdemokratene var etter et dårlig valg skeptisk til å gå på en ny samarbeidsperiode med CDU, som tradisjonelt har vært SPDs motpart. Men de sa til slutt ja til et samarbeid av hensyn til landet. Nå hever de kritiske røstene seg igjen.

– Tilstanden i regjeringen er ikke akseptabel, sier SPDs partileder Andrea Nahles og forlanger en tydelig politisk retning for regjeringen, som ivaretar «alle tyskeres interesser».

Angela Merkel, som har vært landets ubestridte leder siden 2005, har ikke den samme stillingen som før, heller ikke i eget parti. Konfliktene og maktkampen med innenriksminister Horst Seehofer tatt på.

Seehofer, som er CSU-leder, har tatt til orde for en svært streng flyktning- og innvandringspolitikk for å bremse velgerflukten til det innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD). Dette har igjen ført til nestenkollaps i regjeringssamarbeidet med SPD.

Konflikten mellom Merkel og Seehofer sees som årsak til tilbakegangen for CDU, men også grunnen til fremgangen for De grønne, som har markert seg som en sterk kritiker av Seehofers linje.

Slutten for Merkel?

«Situasjonen for Merkel er alvorlig», konkluderte avisen Sueddeutsche Zeitung i går kveld.

I desember er det partikongress, hvor Merkel gjenvalg som leder kommer.

Avisen Frankfurter Allgemeine mener det vil være større feiltakelse av Merkel å forsøke å beholde ledervervet enn å overlate det til noen andre.

Merkel har gjort det klart at hun føler en forpliktelse til å fullføre regjeringsperioden.