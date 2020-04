Verste massedrapet i Canadas historie

Den 51 år gamle massemorderens første ofre var visstnok ikke tilfeldige. De to første han drepte, var hans egen ekskjæreste og hennes nye kjæreste, ifølge politikilder, skriver canadiske Cronicle Herald.

Tallet på døde er nå oppe i 23 personer, men politiet tror det vil ta måneder før alle ofrene er gjort rede for og identifisert.

Dette bildet ble frigjort av Royal Canadian Mounted Police, Nova Scotia. Det viser gjerningsmannen, 51 år gamle Gabriel Wortman. Foto: HANDOUT / RCMP / NTB Scanpix

Natt til søndag kjørte en 51 år gammel mann, utkledd som politi og i en falsk politibil, gjennom den lille canadiske strandbyen Portapique i Nova Scotia.

51-åringen eide to eiendommer langs strandpromenaden. De tente han på, samtidig med flere andre hus.

Da beboere inne i husene prøvde å komme seg ut fra de overtente husene, sto gjerningsmannen utenfor og skjøt dem.

Brannmannskap etterslukker et av husene som ble påtent. Her døde to personer som bodde i huset i tillegg til en nabo. Foto: Tim Krochak / AFP / NTB Scanpix

På vei ut av byen stanset så gjerningsmannen flere personbiler og skjøt de som satt i dem.

Henrettet politikvinne

Politiet mener gjerningsmannen må ha planlagt det hele i lang tid. Han drepte både folk han kjente og tilfeldige forbipasserende.

Et tilfeldig offer ble tobarnsmammaen og politikvinnen Heidi Stevenson. Gjerningsmannen krasjet inn i bilen hennes og skjøt henne flere ganger. Så dro han henne ut og skjøt henne flere ganger igjen. Deretter stjal han våpenet og bilen hennes og satte fyr på sin egen bil.

Heidi Stevenson fra Royal Canadian Mounted Police (RCMP) i Nova Scotia ble et av mange ofre. Foto: HANDOUT / RCMP / AFP / NTB Scanpix

I Stevensons chevrolet kjørte gjerningsmannen gjennom flere byer hvor han drepte flere tilfeldig forbipasserende.

12 timer etter at politiet fikk de første meldingene om skudd, ble til slutt mannen drept på en bensinstasjon i en skuddveksling med politiet.

Korona-arbeidsledig tannlege

Gjerningsmannen er av politiet identifisert som Gabriel Wortman. Han jobbet som tannlege i Nova Scotia. Klinikken hans, «Atlantic Denture Clinic», var for tiden stengt på grunn av koronakrisen.

Gjerningsmannen jobbet som tannlege i Nova Scotia. Klinikken var for tiden stengt på grunn av koronaviruset. Foto: Andrew Vaughan / NTB Scanpix

Den nasjonale politietaten, Royal Canadian Mounted Police (RCMP), er fortsatt usikker på motivet til gjerningsmannen.

– Det er for tidlig å si hva som kan ha vært motivet. Han var ikke kjent for politiet fra før, sa Chris Leather, sjefen for RCMP til den kanadiske avisen The Globe.

Venner av gjerningsmannen har fortalt at han var lidenskapelig opptatt av alt som hadde med politiyrket å gjøre.

Teller fortsatt døde

Politiet i Canada er ganske sikre på at de vil finne flere døde i brannruinene. Rundt 16 åsteder blir undersøkt. Landets statsminister, Justin Trudeau, holdt mandag en tale til de etterlatte.

– En slik tragedie skulle aldri ha skjedd. Dette er dypt tragisk, sa Trudeau ifølge The Globe.

Det flagges på halv stang fra politiets hovedkvarter i Nova Scotia. Gjerningsmannen var utkledd som en lokal politimann under masseskytingen. Foto: TIM KROCHAK / NTB Scanpix

De rundt 100 fastboenede i strandbyen Portapique, der det hele startet, er nå i dyp sorg.

– Folk er i sjokk. Vi er et vakkert, stille og fredelig sted i verden. Alle her er varme og og omsorgsfulle, og vi håper å bli husket slik, sa Leonore Zann, en lokal politiker i et intervju på mandag.

Canada har langt strengere våpenpolitikk enn sitt naboland USA. Sist en nesten like stor masseskyting skjedde i Canada, var i 1989. Da ble 14 kvinnelige studenter skutt og drept av en mann på en yrkesskole i Montreal. Dette førte til en innstramming i våpenlovene.