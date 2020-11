Verdensledere gratulerer Joe Biden

Tidligere president, Barack Obama, sier i en uttalelse at han ikke kunne vært mer stolt.

– Vi er heldige fordi Joe har det som trengs for å være president. Når han tar over som president står han overfor utfordringer som ingen annen påtroppende president har hatt, sier Obama.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Over hele verden gratulerer ledere Joe Biden med seieren, og de ser fram til et samarbeid med USA.

Den tyske rikskansleren Angela Merkel gratulerer Joe Biden og Kamala Harris med seieren, melder Reuters.

Nyhetsbyrået kan også melde at Frankrikes president, Emmanuel Macron gratulerer, og sier de har mange utfordringer å ta tak i.

Også Justin Trudeau, som er statsminister i Canada, gratulerer.

– Våre land er nære venner, partnere og allierte. Vi deler et forhold som er unikt på verdensarenaen. Jeg ser frem til å samarbeide og bygge videre på det, sammen med dere, skriver Trudeau.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

President i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen og president i Det europeiske råd Charles Michel gratulerer begge Joe Biden med valgseieren i USA, melder AFP.

På vegne av den norske regjeringen, gratulerer Erna Solberg Biden med seieren.

– USA er Norges viktigste allierte og vi samarbeider tett på mange områder. Jeg ser frem til å utvikle samarbeidet med USA videre under Bidens ledelse.

– Det er også svært gledelig at Kamala Harris blir USAs første kvinnelige visepresident, sier Erna Solberg.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, ser fram til å samarbeide med Biden og gratulerer han og Kamala Harris med seieren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Presidenten i Zimbabwe gir en enorm gratulasjon til den utpekte vinneren av valget.

– Zimbabwe ønsker deg all mulig suksess med å lede det amerikanske folket. Jeg ser fram til å jobbe med deg og øke samarbeidet mellom våre land, skriver Emmerson Mnangagwa på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tilbake i Europa har borgermesteren i Paris Anne Hidalgo ønsket Amerika velkommen tilbake.

– Gratulerer til Joe Biden og Kamala Harris. Mens vi er i ferd med å feire 5-årsjubileet for Parisavtalen, symboliserer denne seieren vårt behov for å jobbe sammen mer enn noen gang, med tanke på klimaendringer, skriver hun på Twitter.

Donald Trump trakk USA ut av Parisavtalen, men Biden har lovet at han skal sørge for at de igjen blir med.

Borgermesteren i Paris Anne Hidalgo er glad for at Joe Biden vant. Biden har lovet å få USA tilbake i Parisavtalen. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

I Tyskland har utenriksministeren Heiko Maas skrever på Twitter at han gleder seg til å jobbe med USA framover.

Også Boris Johnson, Englands statsminister gratulerer.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Presidenten i Lebanon, Michel Aoun, håper at balansen i forholdet mellom dem og USA kommer tilbake med Joe Biden som president, ifølge Reuters.

Reuters melder også at presidenten i Polen, Andrzej Duda, gratulerer og er bestemt på å opprettholde et godt forhold mellom landene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy, som sto i sentrum da president Donald Trump ble stilt for riksrett, gratulerer Joe Biden, skriver AP.

– Ukraina er optimistiske til det framtidige samarbeide med USA, sier Zelenskiy.