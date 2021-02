Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er vanligvis et sted for glede. Det er det også i dag, fordi vi åpner Sambadrome for vaksinasjon, sier Paulo Roberto Machado til AP.

– Vaksinen representerer håp om bedre dager og at livet skal bli normalt igjen, sier sykepleier Paulo Roberto Machado. Foto: AP

Sambadrome er vanligvis kjent som stedet der Brasils beste sambaskoler går i parade for nær hundre tusen tilskuere etter et års blodslit med nye dansetrinn og kostymer.

Lørdag var den verdenskjente arenaen ikke pyntet for fest og moro, men for massevaksinasjon.

I 40 år har sykepleier Paulo Roberto Machado deltatt i den årlige karnevalsparaden. Så kom koronaviruset. I år leder han 20 frivillige lege- og sykepleierstudenter som skal vaksinere brasilianere over 90 år i en gigantisk drive-through.

– Vaksinen representerer håp om bedre dager og at livet skal bli normalt igjen, sier Machado.

Utsatt på ubestemt tid

Brasil er et av landene i verden som er hardest rammet av koronapandemien. Bare USA og India er hardere rammet.

Over 230.000 mennesker har mistet livet. Mer enn 9,5 millioner har vært registrert smittet, viser tall fra World of Meters.

Delstaten Rio de Janeiro er klassifisert som et høyrisikoområde. Byen med det samme navnet har registrert mer enn 17.600 dødsfall knyttet til korona. Det er det høyeste dødstallet i hele Brasil.

I januar tok borgermesteren i Rio den tunge beslutninga om å utsette det verdenskjente karnevalet på ubestemt tid.

Karnevalet er vanligvis en turistmagnet og en viktig økonomisk inntekt for landet.

Sambadrome er nå en drive-through for massevaksinasjon. Foto: AP

Truer med feststraff

Allerede i september i fjor ble karnevalet utsatt til juli 2021. Men i slutten av januar innså borgermesteren i Rio at det ikke var noen mulighet for å arrangere karnevalet i det hele tatt.

Eduardo Paes gjorde det samtidig klinkende klart at det er nulltoleranse for dem som skulle finne på å ta kostymefesten i egne hender, enten det er snakk om i private lag eller ute i de tradisjonelle gateparadene.

Mens den ekstravagante paraden i Sambadrome er for dem som har råd til å betale for det, betyr karneval i Brasil vanligvis store fester og temaparader i gatene for alle.

Paes har truet med overvåkning av sosiale medier og straff for dem som i år samler seg til fest.

GLEDESTÅRER: Wilma Ferreira Neves (91) har ventet lenge på koronavaksinen. Lørdag fikk hun endelig stikket i armen gjennom bilvinduet på Sambadrome. Foto: AP

Gråt av glede

Men alt er ikke bare sorgen. 91 år gamle Wilma Ferreira Neves gråt av glede da hun fikk satt vaksinen i armen lørdag.

– Jeg har ventet så lenge på dette øyeblikket, for alle, ikke bare meg, men for hele menneskeheten, sa Neves til nyhetsbyrået AP.

Brasil startet å vaksinere sin befolkning i midten av januar.

President Jair Bolsonaro har fått kraftig kritikk for måten han har håndtert krisa på. Han har tidligere sagt at korona kun er som en liten influensa.

Presidenten har også aktivt bekjempet smitteverntiltak som munnbind og sosial distansering.

Bolsonaro, som selv ble smittet i fjor sommer, har også sagt at han ikke vil ta noen vaksine.

Kanskje i 2022? Foto: CARL DE SOUZA / AFP