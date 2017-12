Verdensbanken skal slutte å finansiere olje- og gassprosjekter fra 2019

I uttalelsen, som blant andre nyhetsbyrået Reuters gjengir, heter at Verdensbanken ikke lenge vil finansiere såkalt oppstrømsaktivitet i olje- og gassindustrien etter 2019. Oppstrømsaktivitet er samlebetegnelse på de aktivitetene som omfatter leting etter og utvinning av petroleum, det vil si råolje, naturgasskondensat og naturgass.

– Som en global, multilateral utviklingsinstitusjon, fortsetter Verdensbanken å forandre vår operasjon og erkjenne at verden endrer seg raskt, heter det i uttalelsen.

Formålet er å hjelpe lutviklingsland med å nå målene om kutt i utslippene av klimagasser, slik det er formulert i Paris-avtalen fra 2015.

Over tre milliarder dollar

I uttalelsen heter det imidlertid at det i «eksepsjonelle tilfeller» vil gjøres unntak for enkelte gasprosjekter i de fattigste landene i verden.

Ifølge Verdensbanken er man i rute for å nå målet om at 28 prosent av midlene som lånes ut, skal gå til klimatiltak innen 2020.

I 2016 hadde Verdensbanken imidlertid investert i overkant av tre milliarder dollar i utvinningsindustri, ifølge deres årlige rapport. Dette tallet, som også omfatter gruveindustrien, er tre ganger høyere enn i 2015, ifølge nyhetsbyrået AFP.

USAs president Donald Trump meldte i juni i år at USA går ut av Parisavtalen. Du trenger javascript for å se video. USAs president Donald Trump meldte i juni i år at USA går ut av Parisavtalen.

Macron: – Langt unna målet

Verdensbankens uttalelse kommer i forbindelse med klimamøtet «One Plan Summit» i Paris, som arrangeres av Frankrikes president Emmanuel Macron. Møtet er delfinansiert av Verdensbanken.

Målet for møtet, der ledere fra 50 land deltar, er å få skjøvet større deler av verdensøkonomien over til renere energi, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Nyhetsbyrået AFP skriver at ledende eksperter er enige om at flere billioner dollar må investeres i klimatiltak i de neste årene, dersom togradersmålet fra 2015 skal nås.

Macron sa tirsdag at verdens ledere må gjøre mer i kampen mot klimaforandringer. I forbindelse med FNs klimatoppmøte i Paris i 2015, ble 195 land enige om å begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader.

– Vi er veldig langt unna å nå målet i Paris-avtalen, sier Macron, ifølge den franske avisa Le Monde.

Tror aktivitetsnivået vil øke i Norge

Mangel på penger har lenge hindret arbeidet med å begrense global oppvarming. Nyhetsbyrået skriver videre at jobben har blitt enda vanskeligere etter at Donald Trump i juni varslet at USA likevel ikke vil være med på avtalen.

Tidligere i dag varslet bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass at det vil investeres 143 milliarder kroner i 2018, mot 151 milliarder i 2017. Likevel vil aktivitetsnivået gå opp, ifølge de ferske prognosene.

– Aktivitetsnivået på norsk sokkel ventes å øke til neste år. Når de samlede investeringene likevel blir lavere skyldes det at industrien har lyktes med å redusere kostnadsnivået. Vi får mer for mindre, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, i en pressemelding.