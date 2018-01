Verdens ti mest glemte humanitære kriser

Organisasjonen Care International har gått igjennom mer enn 1,2 millioner nettartikler på engelsk, fransk og tysk for å finne ut hvilke humanitære kriser som har fått minst medieoppmerksomhet i 2017.

– I en tid preget av «fake news», hatytringer og en økning i støyende stemmer fra ytre høyre, er det enkelt å miste retningen av hva som også er viktig i verdensnyhetene, sier generalsekretær i Care International, Laurie Lee, om rapporten.

Organisasjonen har valgt kriser der mer enn én million mennesker er rammet. Ved hjelp av et mediesøk utført med hjelp av medieovervåkningsbyrået Meltwater Group, har organisasjonen sett på hvor hyppig krisene har blitt dekket.

Rapporten handler ikke om å sammenligne elendighet, eller å rette fingre mot noen, men å få et bilde av situasjonen, skriver Care.

– Mediene spiller en avgjørende rolle for å skape oppmerksomhet rundt glemte og lite omtalte kriser, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi i en pressemelding om rapporten.

– Mindre ressurser

Professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), Elisabeth Eide, sier at det er mange årsaker til at noen humanitære kriser får liten mediedekning.

Det blir mer dekning når stormakter er involvert, og avstand til nyhetsmedienes hjemland har betydning. Hun forklarer at også kulturell nærhet/fjernhet kan bety forskjeller i dekning, og at manglende ressurser i redaksjonene kan være en årsak.

PRIORITERER DRAMATIKK: Professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met, Elisabeth Eide, sier at det ser ut til at militære har forrangen, at mediene prioriterer mer dramatiske konflikter enn langsommere prosesser som sult i Nord-Korea og andre steder i verden. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Til utenriksrapporteringen er ressursene nå mindre enn de var for 20 år siden. Det betyr igjen at man må prioritere, sier Eide.

I Care sin rapport topper leveforholdene i Nord-Korea listen over underrapporterte kriser i mediene. For Eide kommer ikke det som noen bombe.

– Det er vel fordi redaksjonene føler de har dekket Nord-Korea, med alle innslagene om rakettene til Kim Jong-un. Opptrapping til krig overskygger ofte sivile lidelser. Det er ikke første gang, sier Eide.

Vil ikke svartmale

– Det ser ut til at militære spørsmål har forrangen. Mediene prioriterer mer dramatiske konflikter enn langsommere prosesser som sult i Nord-Korea og andre steder i verden.

Dette gjelder ifølge Eide også mediedekningen av gradvise klimaendringer. De når ikke høyt i nyhetsbildet og blir fortrengt av mer øyeblikkelige forandringer. For eksempel raketter fra Nord-Korea.

Hun vil likevel ikke svartmale medienes prioriteringsevne, og trekker frem gode dokumentarer og norske utenrikskorrespondenter som gjør det de kan. Til slutt kommer Eide også med et tips til norske redaksjoner fremover.

– En ressurs man kan bruke bedre i norske og europeiske medier er det stigende mangfoldet som finnes i befolkningen og også blant journalistene. Det tror jeg er en uutnyttet styrke, sier hun.

1. Nord-Korea

Selv om Nord-Korea har vært mye omtalt i internasjonale medier i 2017, har det ikke vært laget like mange saker om forholdene nordkoreanere flest lever under. Det er nesten umulig å få tilgang til landet.

FN har beregnet at 18 millioner mennesker i diktaturet, rundt 70 prosent av befolkningen, beror seg på statlig nødhjelp. To av fem nordkoreanere er underernærte.

Bildet er tatt på en offentlig plass i Rason, nordøst i Nord-Korea nær Russland og Kina. Foto: Ed Jones / AFP

Handelssanksjoner mot landet som konsekvens av den nordkoreanske atompolitikken, sammen med global oppvarming og flom og tørke, har gjort forholdene i landet verre i året som gikk, ifølge FN. Sommeren 2017 opplevde Nord-Korea den verste tørken siden 2001. Som et resultat av tørken og de andre faktorene har landets innbyggere et stort behov for nødhjelp.

For humanitære organisasjoner og medier er det vanskelig å få tilgang i Nord-Korea. Care mener dette bidrar til at det finnes for lite oppdatert informasjon om situasjonen i landet, og hva slags hjelp innbyggerne trenger.

Ifølge rapporten har det bare vært 51 medieoppslag om krisen i internasjonale medier i 2017.

2. Eritrea

Isolert og utenfor medieradaren, med unntak av når flyktninger fra landet drukner i Middelhavet, skriver Care om Eritrea i sin rapport. I Eritrea lider mer enn 700.000 mennesker under den pågående tørken i landet, ifølge FN.

I fjor lå landet på topp på Cares liste. FN anslår at rundt halvpartewn av barna som vokser opp i Eritrea er underutviklet som følge av matmange.

Men det er vanskelig å få oversikt over situasjonen, for både hjelpeorganisasjoner og journalister nektes adgang til landet.

En vedvarende konflikt, treg økonomisk vekst og en påbudt militærtjeneste som varer livet ut er blant grunnene til at mange mennesker flykter fra Eritrea, heter det i rapporten.

Care fant 69 artikler om situasjonen i Eritrea i 2017.

Et eritreisk barn sitter i en båt på vei til den italienske havnen Pozzallo på Sicilia. Foto: Santi Palacios / AP

3. Burundi

FNs granskingskommisjon for Burundi konkluderte i 2017 med at «det er grunn til å tro at forbrytelser mot menneskeheten blir begått» i Burundi, og retter en anklagende pekefinger mot myndighetene. Man antar at over 400.000 mennesker har flyktet fra landet til nabolandene.

I 2017 var det også en malariaepidemi i Burundi der over 6,6 millioner mennesker ble smittet. Nesten 3000 mennesker døde.

I internasjonale medier var situasjonen i Burundi omtalt 282 ganger i 2017.

Folk protesterer mot president Pierre Nkurunziza i Bujumbasa i 2015. Foto: Goran Tomasevic / Reuters

4. Sudan

2017 var nok et år preget av krig og sult for Sudan. Innbyggerne i landet lider under et ustabilt styre, av underernæring, matmangel og tilgang på grunnleggende tjenester, skriver Care.

Borgerkrigen som har herjet landet i flere år, kombinert med en dyp økonomisk og politisk krise hjelper ikke. Millioner av sørsudanere har måttet flykte på grunn av krigen, samtidig som ekstrem tørke gjør umulig å dyrke mat. 2,3 millioner sudanere er ifølge FN fordrevet i eget land.

Ifølge Care-rapporten var situasjonen i Sudan omtalt 824 ganger i 2017.

SULT: Kvinner med underernærte barn på et hjelpesenter. Foto: Albert Gonzalez Farran / AFP

5. Den demokratiske republikken Kongo

Situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo er i rask utvikling. Antall mennesker som har behov for hjelp har nesten doblet seg til 8 millioner, og forventes å øke ytterligere også i år, ifølge Care.

Mer enn 4 millioner kongolesere er fordrevet fra landet, og nesten 2 millioner barn lider av alvorlig, akutt underernæring. På toppen av dette, er det få kongolesere som har tilgang på rent vann, heter det i rapporten. Utbrudd av kolera, meslinger, malaria og andre sykdommer berører titusenvis av mennesker hver eneste år.

Situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo var omtalt 1667 ganger i 2017.

Verdens helseorganisasjon erklærte ebolaepidemi i Konge i mai fjor. Foto: STRINGER / Reuters

6. Mali

FN forventer at nær 800.000 mennesker i Mali vil trenge nødhjelp i form av mat i 2018.

Det har gått fem år siden konflikten nord i Mali eskalerte. Det er fremdeles usikkerhet i noen områder i nordlige og sentrale deler av landet, og fremgangen i å forbedre den humanitære situasjonen har stoppet opp, ifølge FN.

Mali er også utsatt for gjentatte miljøkatastrofer som tørke, flom og epidemier.

Ifølge rapporten var det 3491 artikler om situasjonen i Mali i 2017.

Fransk militær undersøker et barn i Tin Hama i Mali. Foto: Benoit Tessier / Reuters

7. Vietnam

En destruktiv tyfon kom i skyggen av mange, skriver Care om Vietnam. De sikter til tyfonen Doksuri, som fikk lite oppmerksomhet i media – til tross for at det var den sterkeste stormen på et tiår.

14 ble drept og 112 skadet i Doksuri, som var en av mange stormer som traff Vietnam i fjor. Tyfonen forårsaket kraftig nedbør, og 1,5 millioner mennesker mistet strømmen.

I internasjonale medier var situasjonen i Vietnam omtalt 4255 ganger i 2017.

Doksuri var en av ti tyfoner som traff Vietnam i fjor. Foto: Kham / Reuters

8. Tsjadsjøen

Ved Tsjadsjøen er livet for dem som bor der ikke noen dans på roser. Sjøen gir livsgrunnlag til nær 30 millioner mennesker. Men på grunn av blant annet klimaendringer og at man har brukt vannet i sjøen til kunstig vanning, har det som en gang var verdens fjerde største innsjø krympet til en femtedel av det den en gang var.

Regionen rundt sjøen er en av de fattigste på kloden, rundt sju millioner mennesker, av dem en halv million barn, er underernært.

De siste årene har Boko Haram gjort vondt verre. Islamistgruppa blokkerer sentral infrastruktur og har på den måten redusert handelen i området.

Ifølge rapporten var det 5583 artikler om området i 2017.

Fiskere reparerer garnene sine på Midikouta Island i Tsjadsjøen. Foto: Caroline Chauvet / AFP

9. Den sentralafrikanske republikk

Situasjonen i Den sentralafrikanske republikk har forverret seg massivt siden begynnelsen av 2017. Nesten 70 prosent av landet kontrolleres av væpnede grupper, og angrep mot kvinner og barn har økt drastisk, ifølge Care.

I mai slo FN alarm om forferdelige overgrep i landet. Regjeringshæren, væpnede grupper og internasjonale styrker har begått forferdelige overgrep i Den sentralafrikanske republikk, slo FN fast i en rapport.

Omtrent 2,5 millioner mennesker, mer enn halvparten av befolkningen, har behov for hjelp og er desperat etter mat. I september hadde totalt 1,1 millioner mennesker blitt fordrevet fra landet.

Situasjonen ble omtalt 6575 ganger i 2017, skriver Care i rapporten.

En flyktningleir i Den sentralafrikanske republikk. Foto: Cassandra Vinograd / AP

10. Peru

Tusenvis av mennesker mistet hjemmene sine i mars, da Peru ble rammet av den verste flommen på nesten 20 år. Det kraftige regnværet, som skyldtes værfenomenet El Niño, førte til at over 210.000 hjem ble alvorlig skadet eller tatt av flom, heter i rapporten.

1,7 millioner mennesker ble berørt av katastrofen, og mer enn 150 ble drept i flom og jordskred. President Pedro Pablo Kuczynski erklærte unntakstilstand i landet.

Ifølge Care ble situasjonen i Peru omtalt 7017 ganger i mediene i 2017.