Verdens største fly på vingene for første gang

Avstanden fra vingetipp til vingetipp er 117 meter, et vingespenn som er 50 prosent større enn på superjumboen Airbus A380. Flyet har 28 landingshjul.

Inntil nå har det kun blitt gjort tester på bakken, før det lørdag fløy to og en halv time over Mojaveørkenen.

Skal opp i rommet

Flyet, som har fått navnet Roc, er designet for å kunne fly opp til de lavere delene av rommet og slippe en rakett som i sin tur flyr ut i verdensrommet for å plassere ut satellitter.

Flyet har et vingespenn på 117 meter. Foto: Matt Hartman / AP

– For en fantastisk flytur! Dagens flyging er et steg videre i vårt oppdrag om å kunne tilby et smidig alternativ til oppskytinger som krever kraftige raketter, sier administrerende direktør Jean Floyd i Stratolaunch Systems Corp, som har bygd flyet.

To skrog og seks motorer

Flyet hadde en toppfart på 304 kilometer i timen og nådde en høyde på 17.000 fot, som tilsvarer 5.182 meter.

Det enorme flyet har to skrog og seks motorer som tilsvarer dem som sitter på en Boeing 747 Jumbojet. Tanken er at raketten som igjen skal frakte satellitter ut i rommet, skal henge mellom de to flykroppene.

Flyet hovedsakelig konstruert av karbonfibermateriale istedenfor aluminium, for å gjøre det så lett og sterkt som mulig, melder CNN.

Firmaet Stratolaunch ble grunnlagt av nå avdøde Paul Allen som startet Microsoft sammen med Bill Gates i 1975.

– Paul hadde vært stolt over denne historiske hendelsen. Flyet er en bemerkelsesverdig prestasjon av ingeniørene og vi gratulerer alle de involverte, sa søsteren hans, Jody Allen, da den vellykkede flyturen var et faktum.