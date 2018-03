Verdens siste stumpneshorn-hann er død

Neshornet som hadde navnet Sudan, døde mandag etter aldersrelaterte komplikasjoner. Han ble 45 år gammel. Nå er det kun to hunner av arten igjen.

Nå er det ikke flere mannlige nordlig hvitt neshorn, også kalt Stumpneshorn, igjen i verden.

– Han var en stor ambassadør for sin art og vil bli husket for den globale situasjonen for nordlige hvite neshorn og andre truede arter som står overfor utryddelse på grunn av menneskelig adferd, sier direktøren Richard Vigne ved Ol Petejta reservatet i Kenya.

Krypskyttere

BEVOKTES DØGNET RUNDT: Sudan har blitt bevoktet siden han kom til reservatet i Kenya i 2009. Foto: Siegfried Modola / Reuters

Det eksisterte rundt 2.000 nordlige hvite neshorn på 1960-tallet sør i Tsjad, nordvest i Uganda. På 24 år sørget krypskyttere for at bestanden sank ned til 15. De som ble igjen ble flyttet fra Tsjad. Arten havnet på rødlisten for truede arter hos UICN.

Hornene til neshorn er laget av keratin og er svært ettertraktet i tradisjonell medisinbruk i Asia, som er det krypskytterne er ute etter.

Sudan og hans to venninner har blitt voktet på døgnet rundt av bevæpnet personell i frykt for at krypskyttere skal komme til.

– En stor vekker

SUDAN: fikk fjernet det verdifulle hornet for å hindre at han skulle bli drept av jegere. Foto: AP

WWF Norge har engasjert seg i saken om å bevare nordlig hvitt neshorn.

– Sudans død markere ikke bare slutten for en underart, men er også et symbol på hvor raskt både dyr og planter på jorda forsvinner. Dette er stor vekker for oss mennesker, og vi må handle raskt, skriver Margaret Kinnaird i WWF Wildlife Practice.

Arbeidet fortsetter

Sudan ble forsøkt paret, men på grunn av dårlig sædkvalitet resulterte det ikke i noen graviditet.

Arbeidet med å redde arten vil allikevel fortsette, da de vil forsøke å bruke sæd fra andre døde neshorn med egg fra de to gjenværende hunnene Fatu og Najin.

Reaksjoner

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson er en av mange som har uttrykt sin reaksjon om Sudans bortgang på Twitter. Han vil bringe dette opp for verdens ledere når de møtes.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at flere arter forsvinner, skriver Johnson.

