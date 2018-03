Verdens siste gjenlevende nordlige hann-stumpneshorn nærmer seg døden

– Jeg kommer til å bli svært lei meg når han dør, men det er ikke noe vi kan gjøre. Naturen må gå sin gang, sier Jacob Anampiu, en av Sudans dyrepassere i reservatet Ol Pejeta i Kenya, til DPA.

– Han bruker mesteparten av tiden på å sove og å ligge. Han har liggesår på hele kroppen. Han klarer å gå noen meter for å spise og drikke og han har fortsatt god matlyst, sier Sudans veterinær Stephen Ngulu.

Høy alder

Veterinæren legger til at 45 år er en usedvanlig høy alder for et stumpneshorn, også kjent som hvitt neshorn.

Sudan kan ikke pare seg, og han har et lavt antall sædceller. I fjor fikk han egen Tinder-profil med tittelen «Verdens mest ettertraktede ungkar» som del av en kampanje for å samle inn penger til kunstig inseminering.

Insemineringsprogrammet går ut på å bruke egg fra Sudans datter Najin og hennes datter Fatu. Forskerne har sæd fra flere døde hanner og vurderer å bruke andre neshorn-underarter, som det sørlige hvite neshornet, som surrogatmødre.

Godt humør

Samtidig tvitret reservatet tirsdag at Sudans humør er bedret på grunn av regn.

– Han har begynt å rulle seg i gjørme, noe han ser ut til å nyte. Sudans utholdenhet er virkelig imponerende. Det er opplagt at han ikke har mistet livsgnisten og at han ikke kommer til å gi opp uten å kjempe, skriver reservatet.