Verdens minste baby skrevet ut

Jenta ble født i desember på sykehuset i San Diego i USA, og veida omtrent like mye som et eple.

Babyen ble født i svangerskapsuke 23, og veide 245 gram.

Legene skal ha sagt til barnets far etter fødselen at han hadde en time med sin datter før hun kom til å dø.

– Men den timen ble til to timer, som igjen ble til en dag, deretter en uke, sier moren i video som er publisert av sykehuset. (Se video nede i artikkelen).

TROLIG VERDENS MINSTE: En sykepleier ved Sharp Mary Birch Hospital holder «Saybie» på dagen den lille babyen fikk reise hjem fra sykehuset. Foto: HO/Sharp HealthCare / AFP

Utskrevet

Mer enn fem måneder har gått, og jenta veier nå to kilo. Hun har nå fått reise hjem, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge sykehuset i San Diego veide jenta 7 gram mindre enn den forrige minste for tidlig fødte babyen som har klart seg. Den babyen kom til verden i Tyskland i 2015.

Ifølge professor Edward Bell ved Universitetet i Iowa er jenta den minste babyen ved fødsel som noen gang har blitt registrert, men tar forbehold og sier det kan være flere som har vært mindre, men som ikke har blitt registrert.

Familien har gitt tillatelse til å formidle historien mot at de forblir anonyme, opplyser sykehuset.

Sykehuset har publisert en video som forteller historien om mirakelbabyen.

– Kunne knapt se henne

Moren forteller at hun dro til sykehuset etter at hun ikke følte seg bra.

Der sa legene at hun hadde svangerskapsforgiftning (preeklampsi), en alvorlig tilstand med svært høyt blodtrykk. Barnet måtte bli født raskt.

– Jeg sa at hun ikke kom til å overleve siden hun bare var 23 uker, forteller moren.

Når barn blir født før uke 28, blir de betegnet som ekstremt premature.

Men på intensivavdelingen klarte jenta å ta til seg næring.

På videoen fra sykehuset ser man barnesengen med et rosa skilt over, der det står «Tiny but Mighty».

– Du kunne knapt se henne i sengen, hun var så liten, sier sykepleier Emma Wiest.

KAN FÅ PROBLEMER: Selv om det så langt er en lykkelig historie om «Saybie», kan den lille babyen få problemer senere i livet. Foto: AP

Kan få problemer

Tross den gledelige nyheten om at jenta har overlevd, står hun overfor enorme utfordringer. Barn født så tidlig kan få problemer med syn og hørsel samt andre utviklingsproblemer og komplikasjoner.

– Mange overlever ikke det første året, sier Michelle Kling fra Mars of Dimes, en organisasjon som jobber for helsesituasjonen til mødre og barn.

Men så langt har «Saybie» klart seg mot alle odds.

– Hun er et mirakel, det er sikkert, sier sykepleier Kim Norby på sykehuset.