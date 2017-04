Verdens mektigste planlegger å straffe Russland

Krigen i Syria står høyest på agendaen når G7-landene møtes i Lucca i Italia for å diskutere landet som ikke lenger er med i det gode selskap – Russland.

Etter russernes annekteringen av Krim-halvøya ble G8 til G7: Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA.

G7-ministrene skal bli enige om hvordan de skal reagere mot det syriske regimets nervegass-angrep mot byen Khan Sheikhoun forrige uke, som tok livet av mer enn 86 personer. Angrepet førte til at USA bombet en syrisk flybase.

De sju landene vurdere sanksjoner mot flere høytstående russiske og syriske militære, fordi Moskva støtter Assad.

Storbritannias utenriksminister, Boris Johnson sier at Russland må velge om de skal holde seg til Assad, eller jobbe med resten av G7-landene for å få til en politisk løsning i Syria.

– Det er på tide at Vladimir Putin erkjenner sannheten om tyrannen han støtter, sier Storbritannias utenriksminister Boris Johnson.

Russland har nektet for at det var Assad som brukte kjemiske våpen mot sitt eget folk, og landet vil ikke kutte sin støtte til den syriske presidenten.

– Å forsøke å løse krisen i Syria ved å fortsette med å repetere mantraer om at Assad må fjernes, vil ikke føre til noen løsning, sa Dmitry Peskov, talsmann for den russiske presidenten, Vladimir Putin mandag.

Skal prøve å løse verdens problemer

– Europas brede støtte til USAs luftangrep mot en syrisk flybase har skapt «fornyet harmoni» mellom USA og deres partnere, sier Italias utenriksminister Angelino Alfano.

VENNER OG ALLIERTE: Italias utenriksminister Angelino Alfano ønsker USAs utenriksminister Rex Tillerson velkommen til G7-møtet i Lucca, Italia. Foto: Vincenzo Pinto / AFP

Italia har også invitert utenriksministrene fra Tyrkia, Saudi-Arabia, Emiratene, Jordan og Qatar til et møte med G7-landene tirsdag for å diskutere Syria. Alle disse landene er imot Assad-regimet.

Denne diskusjonen skal forberede veien før G7-lederne møtes i Sicilia i slutten av mai. Dit kommer også, etter all sannsynlighet, USAs president Donald Trump, noe som blir hans første tur over Atlanteren siden han ble president.

Men i denne omgang varer møtene gjennom mandag og tirsdag i den italienske byen Lucca. Kampen mot terrorisme, Ukraina, Nord-Korea, Iran og Libya står også på agendaen.

Tillerson skal til Moskva

Boris Johnson skulle egentlig ha besøkt Moskva i dag, men avlyste. USAs utenriksminister Rex Tillerson skal derimot besøke Moskva i morgen, og ifølge Johnson vil Tillerson ha med seg et felles budskap til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Både Tillerson og andre amerikanske politikere gikk i helgen ut med en advarsel til russerne.

– Jeg håper Russland tenker nøye over sin fortsatte allianse med Bashar al-Assad, for hver gang et av disse grusomme angrepene gjennomføres, så nærmer Russland seg en viss grad av ansvar, sier Tillerson i et intervju med TV-kanalen ABC.