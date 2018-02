Verdens lengste zipline får deg raskt ned fra fjellet. Nærmere bestemt i hastigheter opp mot 240 kilometer i timen. Hele turen er 2,8 kilometer lang og er unnagjort på et par minutter.

– Det er helt utrolig, ler en av de første som var plukket ut til å teste ziplinen. Det kan ikke sammenlignes med noe annet. Jeg skal definitivt ta en tur til, sier han med et stort glis.

Prestisjeprosjekt

For å lage verdens lengste zipline trenger du rundt seks tonn med kraftige stålkabler, et startpunkt som ligger oppe på et fjell 1680 meter over havet, verdens fremste ingeniører og ikke minst noen oljesjeiker med dype lommer.

– Det har vært komplisert arbeid, siden vi har drillet mange festepunkter ned i fjellpartier som ligger vanskelig til, uten veiforbindelse, sier Jorge Jorge, direktør i Toro Verde, som drifter ziplines flere steder i verden.

Ziplinen i Ras Al Khaima-regionen overtar den offisielle Guinness-rekorden og danker ut en 2,2 kilometer lang zipline i Puerto Rico.

– Det er ikke mange som har erfaring med slike konstruksjoner, så vi hentet inn eksperter fra Puerto Rico og Costa Rica for lage banen tryggest mulig, sier Jorge Jorge.

Håper det blir turistmagnet

De lokale turistmyndighetene startet samarbeidet med selskapet Toro Verde fordi de ville bygge en turistattraksjon i verdensklasse. De håper banen vil trekke folk til fjellområdet nord i De arabiske emirater.

Anlegget har kapasitet til å sende 200 stykker ned fjellet i løpet av en dag. Inngangsbilletten ligger på 650 dirham (AED), som tilsvarer litt i underkant av 1400 norske kroner.

De forskremte fjellgeitene i området blir nok pent nødt til å venne seg til folk som rutsjer forbi i over 200 kilometer i timen, hengende fra en stålkabel.