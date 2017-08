Verdens lengste hengebro har åpnet i Sveits

I helgen åpnet verdens lengste hengebro for gående i de sveitsiske alpene.

Broen strekker seg 500 meter fra den ene siden til den andre, og henger nesten 90 meter over bakken.

Den er en del av en to dagers fjelltur mellom byene Grächen og Zermatt.

Turgåere som krysser broen trenger bare å se ned for å få en følelse av hvor høyt den henger over bakken. Foto: Valentin Flauraud / AP

«For turgåere uten høydeskrekk»

Dette er en bro «for turgåere uten høydeskrekk», spesifiseres det på Zermatt turistkontor sine nettsider.

For på det høyeste ligger broen så høyt som 2500 meter over havet, med en utsikt over det spektakulære fjellandskapet.

Hengebroen veier rundt åtte tonn og er utstyrt med et system som hindrer den i å svinge fra side til side. Den erstatter en gammel bro som ble ødelagt av steinskader. Ifølge turistkontoret skal den nye broen være bedre forankret.

