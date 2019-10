Verdens kjekkeste statsledere kan bli dumpet

– Altfor lenge har verdens borgere blitt tyrannisert av stygge ledere. Det er på tide å gjøre noe. Slik lyder oppropet på den forhåpentligvis ikke altfor seriøse nettsida hottestheadsofstate.com.

De har rangert 198 verdensledere etter utseende, og kåret verdens kjekkeste statsledere.

Og skjebnen vil ha det til at både nummer en og nummer to på lista nå slåss for ikke å bli dumpet av sine folk. Ved valgurnene, altså.

1) Pedro Sanchez

SMUKK SPANJOL: Pedro Sanchez holder førsteplassen på lista over verdens kjekkeste statsledere. Foto: OSCAR DEL POZO

Sosialdemokrat, og statsminister i Spania siden i fjor sommer. Greide ikke å forhandle fram en ny regjeringsavtale etter valget i april i år. Har fortsatt å fungere som statsminister, fram til et nytt valg skal holdes 10. november. 47 år, gift og med to døtre. Kalt både «Señor Guapo» og Mr. Handsome i internasjonal presse.

2) Justin Trudeau

EN KANADISK KENNEDY: Statsminister Justin Trudeau har gode politiske gener Foto: CARLOS OSORIO

Statsminister i Canada, og leder av det liberale partiet. Kom til makta i 2015 på løfter om forandring, og fikk stor internasjonal oppmerksomhet for både sitt utseende og sin politikk. Nå plaget av både korrupsjonsanklager og en såkalt blackface-skandale med bilder av ham svartsminket som Aladdin. Kjemper for å bli gjenvalgt som statsminister i Canada ved valget 21. oktober. 47 år, gift og med tre barn.

Hør Urix-podkasten Krig og fred - om verdens nest kjekkeste statsleder:

Han er kåret til verdens nest kjekkeste statsleder. Og han leder verdens nest største land. Det er ikke så lenge siden Justin Trudeau fikk politiske hjerter til å smelte, både hjemme i Canada og ute i verden. Men nå sliter han med sjarmen, og slåss for statsministerjobben sin. Du trenger javascript for å se video. Han er kåret til verdens nest kjekkeste statsleder. Og han leder verdens nest største land. Det er ikke så lenge siden Justin Trudeau fikk politiske hjerter til å smelte, både hjemme i Canada og ute i verden. Men nå sliter han med sjarmen, og slåss for statsministerjobben sin.

3) Kongen av Bhutan

ELVIS I HIMALAYA: Kan kongen av Bhutan rykke oppover på hotlista hvis valgte ledere faller fra? Foto: DESMOND BOYLAN

Navnet er Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Som kronprins gikk han internasjonalt under oppnavnet «Prince Charming». Overtok tronen i 2006, ble kronet i 2008 og er den femte dragekongen av Bhutan. Fjellandet i Himalaya er ellers kjent for å måle innbyggernes lykke. Kongen av Bhutan giftet seg i 2011 og fikk en sønn i 2016.

NUMMER FIRE OG SEKS: Jacinda Ardern fra New Zwealand og Emmanuel Macron fra Frankrike. Foto: YOAN VALAT / AFP

4) Jacinda Ardern

Arbeiderpartipolitiker og statsminister på New Zealand de siste to åra. Fikk stor internasjonal oppmerksomhet for hvordan hun håndterte terrorangrepet i Christchurch i mars i år. En av bare to kvinner i verden som har fått barn mens hun har vært statsminister. 39 år gammel, og forlovet med en programleder for en tv-serie om fisking.

5) Jovenel Moise

NUMMER FEM: Jovenel Moise. Foto: Dieu Nalio Chery / AP

Presidenten på Haiti ble utnvent til presidentkandidat i 2015. 51-åringen giftet seg i 1996 med Martine, som han gikk på skole sammen med. Han var forretningsmann og gründer før han ble politiker.

6) Emmanuel Macron

President i Frankrike etter å ha dannet sin egen politiske sentrumsbevegelse En Marche! og vunnet valget i 2017. 41 år gammel, og gift med den 25 år eldre Birgitte som en gang var hans lærer. Har selv ingen barn.

PS! Norges statsminister, Erna Solberg, blir utropt til verdens 95. mest attraktive statsleder. Det er bak Danmark, men foran Sverige - alt ifølge hottestheadsofstate.com