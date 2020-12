Verdens høyeste fjell har blitt høyere

Det store spørsmålet er, skal fjell måles med eller uten snø?

Nå har Kina og Nepal endelig klart å bli enige om at verdens høyeste fjell har vokst en meter og blitt 8849 meter høyt, eller for være helt nøyaktig 8848,86 meter over havet.

Det er nemlig et flere meter tykt snølag helt øverst på fjellet, som frem til i dag har målt om lag 8848 meter over havet.

Fryktet fjellet hadde krympet

Det er denne høyden Nepal i alle år har lent seg på, mens Kina på sin side har operert med en offisiell høyde som er fire meter lavere, altså høyden på selve fjellet.

De to siste årene er det foretatt en rekke undersøkelser for å kunne gjøre nye, presise målinger, et prosjekt utført i samarbeid mellom de to landene.

Grunnen var at mange fryktet at fjellet hadde blitt mindre etter et stort jordskjelv i området i 2015.

Men nå er det altså klart, verdens høyeste fjell er høyere enn både Nepal og Kina har hevdet i alle år.

Mistet livet

Den tidligere offisielle høyden ble målt første gang av en gruppe fra India i 1954.

Fjellet er målt en rekke ganger siden dette, men målene fra 1954 har blitt regnet som de offisielle tallene.

Nærmere 300 klatrere har mistet livet i forsøk på å nå toppen av Mount Everest, som første gang ble besteget av den nepalske sherpaen Tenzing Norgay og Edmund Hillary fra New Zealand i 1953.