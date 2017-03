Verdens grunnvann tappes ned

Rundt 43 prosent av vannet som brukes på åkre med ris, hvete eller bomull kommer fra grunnvannsreservoarer. Forskere har lenge vært klar over at reservene sakte blir tappet, men en ny studie viser at man ikke har klart å bremse bruken.

– Grunnvannet har sunket kraftig de siste tiårene på grunn av økt befolkning og økt handel, sier Yoshihide Wada til nyhetsbyrået Reuters. Han er assisterende vannprogramdirektør ved International Institute for Applied Systems Analysis, en vitenskapelig organisasjon i Østerrike.

Mens vi i Norge bare bruker 10-15 prosent av grunnvannet vårt, får mer enn halvparten av verdens befolkning drikkevannet sitt fra grunnvannskilder. Jordbruket står for 70 prosent av det totale vannforbruket globalt, og nesten halvparten av vannet til jordbruket hentes også fra grunnvannskilder, heter det i en tidligere FN-rapport.

Etterlyser tiltak

11 prosent av grunnvannet blir brukt på planter som bli eksport ut av landet der de dyrkes, ifølge en rapport gjengitt i The journal Nature.

– Grunnvann er i ferd med å bli en knapp ressurs i jordbruksland som India, Kina og USA. Og i Pakistan, Iran og India har man allerede problemer med mangelen på vann, sier Wada.

I den sørlige iranske byen Sirjan står pistasjtrærne forlatt og tørre på grunn av mangelen på vann. Vannmagasinene er tømt etter flere års utnytting av jorda. Foto: ATTA KENARE / Afp

Mange land har gjort som den amerikanske delstaten California og har innført restriksjoner på gruken av vannet, men det er langt fra alle.

– I Pakistan tjener de gode penger på å eksportere ris, men produksjonen tar ikke hensyn til hvordan miljøet påvirkes, sier Carole Dalin fra University College London, hun er en av forfatterne bak rapporten.

– Hvis ikke matvareprodusenter og kunder skjønner at vannet må brukes klokere, risikerer vi matmangel og økte priser, advarer Dalin.