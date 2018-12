Verdens eldste spor av pest funnet i Sverige – historien kan bli omskrevet

Forskere mener de har funnet verdens hittil eldste DNA-funn av Yersinia pestis, en bakterie som forårsaket pest.

Bakterien startet blant annet pestepidemien svartedauden, som var en byllepest, og blir regnet for en av den dødeligste pandemiene i historien.

Den ble oppdaget i tennene på et skjelett av en kvinne i en massegrav fra yngre steinalder i Gökhem ved Falköping i Sverige, ifølge Universitetet i Göteborg.

Må revurdere historien

Oppdagelsen ble gjort av en forskergruppe fra Frankrike, Danmark og Sverige. Frem til nå har forskere trodd at pesten oppstod i Asia, men funnet i kvinnens tenner kan tyde på at pesten kom fra Europa. Det viser forskningen som er publisert i tidsskriftet for vitenskap Cell.

– Det var helt uventet å oppdage en så gammel variant av pesten i Falköping. Tidligere funn har pekt mot at pesten hadde sin opprinnelse i Asia. Nå må det revurderes. Dette er et oppsiktsvekkende funn, sier arkeolog Karl-Göran Sjögren.

Kan ha løst en annen gåte

Funnet i Falköping kan også ha ført til at forskerne har løst en annen gåte.

For mellom 5000 og 6000 år siden gikk jordbrukssamfunnene i Europa dramatisk ned, uten at man vet hvorfor. Forskerne tror varianten av pest som de fant i Sverige kan være delvis ansvarlig for at folketallet gikk drastisk ned i yngre steinalder og bronsealder.

– Vi tror den første pesten kan ha oppstått i en kultur fra yngre steinalder rundt Ukraina og Romania (tripolie-kulturen), noen hundre år før den spredte seg mot vest, samtidig som den utviklet seg. Det kan henge sammen med bedre framkomstmiddel som begynte å komme i bruk på den tiden, sier arkeolog Karl-Göran Sjögren.

Restene av en 20 år gammel kvinne som trolig har blitt drept av den første pestpandemien. Foto: Karl-Göran Sjögren / Göteborgs Universitet

Den første store pandemien herjet i middelalderen. Den neste var svartedauden som startet rundt 1300-tallet og den tredje startet på 1800-tallet. Pest forekommer også i dag.

Svartedauden påvist i et skjelett i Norge

I Norge vet forskere også mer om svartedauden, etter at bakterien for første gang ble påvist i et norsk skjelett, ifølge Forskning.no

Skjelettet ble funnet i forbindelse med utbyggingen av Follobanen i 2015. Det skal ha vært en mann i 30-40-årsalderen som levde i middelalderen.

