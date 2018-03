Han ble kalt Gebelein-mannen og har vært en av de mest besøkte på Britisk Museum, men kuratorene ante ikke at han skjulte en hemmelighet. Ved nærmere øyesyn oppdaget forskere at både han og en annen mumie hadde dekoreringer man ikke hadde sett før.

I vanlig lys ses det som er tatoveringene bare som mørke skygger, men forskere fra Britisk Museum og universitetet i Oxford brukte et spesialkamera som kan se varmeutstrålingen, altså det infrarøde lyset. Da oppdaget de at dette var noe helt annet enn bare mørke flekker.

Det var først da forskerne brukte infrarødt lys at de oppdaget tatoveringene. Foto: Handout / Reuters

– Gir ny innsikt

– Dette gir oss en helt ny innsikt når det gjelder bruken av tatoveringer, sier antropolog Daniel Antoine ved Britisk Museum til Reuters. Han mener dette viser at tatoveringskunsten er ett tusen år eldre enn det man tidligere har trodd. Funnet er publisert i The Journal of Archaeological Science.

De to mumiene, en mann og en kvinne, ble gravd fram for 100 år siden i den egyptiske byen Gebelein, rundt 40 kilometer sør for Luxor. De er fra mellom år 3351 til 3017 før Kristus.

Forskerne mener mannen har en tegning av en okse og en sau på overarmen, mens kvinnen har flere «s»-former på skulderen og overarmen.

– Vi er trygge på at dette er tatoveringer. De er trolig laget med en slags nål laget av bein eller kobber, sier Antoine.

Forskerne mener kvinnens tatovering kan vise at hun hadde kunnskap om trolldom, mens mannens tegninger trolig var symbol på styrke og manndomskraft.

Verdens eldste tatoveringer er funnet på Ötzi som ble funnet i Ötzal-alpene i Italia i 1991. Han er fra rundt 5300 år før Kristus og hadde tatovert noen prikker og kryss.