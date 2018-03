En helt spesiell, diamantformet sjokoladebit ble utstilt på en internasjonal sjokolademesse i Obidos i Portugal i helga.

Til den nette sum av 7728 euro, eller rundt 77000 norske kroner, er den anerkjent av Guinness rekordbok til å være den aller dyreste i verden.

Daniel Gomes klargjør et gullflak i 23 karat gull for å dekke sjokoladebiten til høyre. Foto: RAFAEL MARCHANTE / Reuters

1000 eksemplarer

Sjokolademaker Daniel Gomes forteller at den kun finnes et begrenset antall biter - 1000 sjokolader er laget, men at de allerede har blitt solgt til kunder over hele verden.

– Vi har solgt sjokoladen til kunder i De forente arabiske emirater, Russland, Angola, Brasil og Argentina.

– Fyllet gjør den dyr

Alle andre må nøye seg med å tenke seg til hvordan verdens dyreste sjokolade smaker;

Den inneholder tråder av safran, hvit trøffel og vanilje fra Madagaskar. I tillegg er den dekket av flak med 23 karat gull, ifølge Gomes.

– Det er den dyreste i verden på grunn av fyllet, som består av de dyreste krydderne i verden.

Tidligere har det vært sjokoladen La Madeline au Truffe, laget av den danske sjokolademakeren Fritz Knipschildt, som har hatt verdensrekorden.

Sjokoladen til 250 euro, eller 2500 norske kroner, er fortsatt til salgs.

Vakter passet på

Under utstillingen i Obidos ble den diamantformede sjokoladen voktet av uniformerte menn som passet på at besøkende ikke tok seg et jafs.

– Jeg har helt opplagt ikke råd til å kjøpe en, men jeg er ganske sikker på at den smaker skikkelig godt, sa en av de oppmøtte.

De fleste på messen mente det var en litt for stiv pris for mengden med glede man kan få ut av den.

– Med tanke på at den er borte på et blunk så er prisen litt høy...