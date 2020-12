Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hele verden tar i dag farvel med pandemiåret 2020.

Feiringen er sterkt preget av koronarestriksjoner, og i flere land er det forbud mot å samle seg på steder hvor man ellers hadde feiret ankomsten til det nye året.

Spesielt i Europa er det satt inn strenge restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset.

Unntak på New Zealand

Det berømte fyrverkeriet i Sydney markerte startskuddet for nyttårsfeiringen.

Det ble imidlertid holdt i mindre omfang, og folk fikk ikke lov til å samle seg i havneområdet slik de vanligvis gjør. I stedet ble folk oppfordret til å følge fyrverkeriet på TV.

På New Zealand, som ligger to timer foran Sydney, gikk feiringen mer eller mindre normalt for seg, på grunn av lite koronasmitte i landet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Sophie Jackson og Monique Lee deltar på en nyttårsfest i Hagley Park i Christchurch, New Zealand. Foto: Ernest Kung / AP Foto: Ernest Kung / AP

Feiring i Wuhan

Kinesisk nyttår feires vanligvis i februar, men i løpet av de siste tiårene har vestlige nyttårstradisjoner blitt mer vanlig i landet.

I år er det likevel varslet en mer dempet feiring. I Beijing skal det holdes en nedtelling med få inviterte gjester, mens andre tilstelninger er avlyst.

En fugl føniks vises på en storskjerm i Beijing. Foto: Ng Han Guan / AP Foto: Ng Han Guan / AP

Men i Wuhan, hvor pandemien startet, er det ventet at flere tusen mennesker skal samle seg i sentrum av byen, ifølge The Guardian.

Folk samler seg for å feire nyttår i den kinesiske byen Wuhan, hvor pandemien startet. Foto: Tingshu Wang / Reuters Foto: Tingshu Wang / Reuters

Avlyser fester

I Taiwan markeres nyttårsfeiringen med fyrverkeri fra det ikoniske tårnet i Taipei.

Men den årlige flaggheisingen er annerledes, med noen få inviterte gjester, etter at en reisende til Taiwan ble bekreftet smittet med den nye mutasjonen av koronaviruset, ifølge AP.

Store deler av Japan feirer nyttår hjemmene, etter at landet registrerte rundt 1300 smittetilfeller i løpet av en dag.

Ei jente har på et hårbånd med "2021" på et kjøpesenter i Bangkok. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters Foto: Athit Perawongmetha / Reuters

I Brasil er den store nyttårsfesten på stranden Copacabana avlyst. Avsperringer og politifolk sørge for at folk ikke er på stranden, ifølge Reuters.