Torsdag kom meldinga om at legane var uroa for helsa til dronning Elizabeth. Tusenvis av menneske samla seg i regnet utanfor Buckingham Palace for å vente på ei oppdatering frå slottet.

Då flagget blei fira på halv stong og mørkkledde tilsette hengde opp dødsbodskapen, blei det heilt stille på plassen. Det einaste ein kunne høyre var lyden av nyheitsvarsla som kom på tusenvis av mobiltelefonar, skriv BBC.

Utover kvelden og natta har fleire kome til. Mange har vore vakne heile natta.

NRK-korrespondent: – Folk sov ikke i natt Du trenger javascript for å se video.

– Som ei bestemor

Ein av dei NRK møter utanfor Buckingham Palace fredag morgon er læraren David Cox. Han er halvt britisk og halvt norsk. Han er på veg til jobb, men måtte ein tur innom slottet for å minnest dronninga.

– I gode og vonde dagar har dronning Elizabeth alltid vore der for oss. Ho er ei bestemor for alle, seier han.

Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Han er spent på framtida til det britiske monarkiet, og kva forandringar som kan kome.

– Det blir vanskeleg. Eg tenkte på det då eg var i butikken i går. Dronning Elizabeth er på pengane, ho er på frimerka og alle telefonkioskane her i London. Alt blir annleis. Men England er også eit anna land no enn då ho blei dronning i 1952. Vi får berre krysse fingrane.

Spent på vegen vidare

Dei fleste britar har berre levd under dronning Elizabeth. Drosjesjåføren Theresa Morris har sett frå seg bilen i vegkanten ved Buckingham Palace for å heidre dronninga som har gått bort.

– Ho var den einaste monarken vi har kjent. Det blir ei stor forandring. Det er veldig rart å tenke på Charles omtalt som konge. Det er noko vi aldri har høyrt før., seier ho til NRK.

Drosjesjåfør Theresa Morris. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Blant dei som har opplevd ein annan monark enn dronning Elizabeth er 77 år gamle Sheila De Bellaigue. Ho hugsar då ho fekk kroningskruset då ho var skulejente.

– Eg innsåg ikkje kva som hadde skjedd før flagget blei fira. Då forstod eg. Eg kjenner meg veldig trist, som alle andre som er her. Ho har vore ei fantastisk dronning, og vil bli sakna, fortel ho til BBC

Sarah som kom til slottet rett frå ei 12-timarsvakt. Ho seier til Sky News at ho kjende på at ho måtte legge ned blomster for dronninga fordi ho hadde vore så sterk så lenge.

– Ho er dronninga vår, ho er den einaste eg har kjent, seier ho.

Folk klemmer kvarandre utanfor Buckingham Palace etter nyheita om dronningas bortgang. Foto: KEVIN COOMBS / Reuters

Hayley Jarvis stod og venta på eit tog då nyheita kom opp på ein informasjonsskjerm. Då kasta ho seg på t-banen og reiste til Buckingham Palace i staden.

– Eg ville berre komme hit for å vise respekt. Det er frykteleg trist. Eg mista faren min nyleg, så eg har medkjensle med korleis familien hennar har det no, seier ho til BBC.

Kong Harald kondolerer

Det tette band mellom det norsk og det britiske kongehuset. Kong Harald sende fredag morgon ein personleg kondolanse til kong Charles III. Der skriv han at han sørger over tapet av eit kjært familiemedlem og ein nær venn.

«Gjennom et århundre viet dronningen seg til å tjene samveldet og fulgte det britiske folk gjennom gleder og sorger, i medgang og motgang. Våre dypeste kondolanser går også til det britiske folk som har mistet sin høyt elskede dronning.»