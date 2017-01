Venter trafikk-kaos i London i dag

Ansatte på T-banen i London gikk søndag kveld ut i en 24 timer lang streik etter at forhandlinger om nedbemanning brøt sammen.

Det er i hovedsak ansatte på de forskjellige T-banestasjonene som streiker, noe som fører til at mange stasjoner ikke åpner i det hele tatt i dag.

Selskapet som driver T-banen, Transport for London, skriver på sine nettsider at streiken fører til at mange stasjoner ikke kommer til å åpne i det hele tatt i dag.

Mange av T-banestasjonene, som Liverpool Street Underground Station, kommer ikke til å åpne i det hele tatt i dag. Foto: TOM JACOBS / Reuters

Flere streiker i vente

Opp mot 4,8 millioner passasjerer reiser daglig på de 402 kilometerne som T-banenettet dekker.

Selv om det blir satt opp 150 ekstra busser, kommer streiken til å føre til kaos i rushtiden, skriver BBC.

Ekstra ille blir kaoset fordi mange i dag skal tilbake på jobb etter en utvidet juleferie, skriver Ap.

For London-beboerne er dagens T-banestreik bare starten på en marerittuke i trafikken.

Guardian skriver at kabinpersonalet i British Airways er ventet å streike tirsdag og onsdag, noe som vil påvirke flytrafikken fra Heathrow.

Tirsdag går også lokomotivførere på forstadstog til områder sør for London ut i en tre dagers streik.

Selskapet som driver togene har bedt folk la være å reise om det ikke er strengt nødvendig, men det er ventet at streiken vil føre til ytterligere trafikk-kaos.

Allerede forurensing

Dersom streiken fører til økt personbil-trafikk er det grunn til å tro at det vil gjøre den allerede svært forurensede luften i London enda verre.

Allerede i forrige uke hadde London oversteget byens årlige grense for luftforurensing, skriver Guardian.

Det er særlig nivået av nitrogendioksid (NO2) som er svært høyt, noe som blant annet skyldes den store andelen dieseldrevne kjøretøy i den engelske hovedstaden.

Blant annet har både de verdenskjente svarte taxiene og de røde bussene dieselmotorer.