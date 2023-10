Krigen mellom Hamas og Israel er no inne i si tredje veke.

Allereie har tusenvis av palestinarar flykta sørover, etter at Israel starta gjengjelding av Hamas sine åtak.

Statsminister Benjamin Netanyahu har vore tydeleg: Hamas skal knusast.

Familiemedlemer sørger over tapet av slektningar etter angrep mot sjukehuset al-Aqsa på Gazastripa. Foto: Hatem Moussa / AP

Men etter terroråtaka frå Hamas 7. oktober har Israel enno ikkje gjennomført den lenge varsla bakkeinvasjonen.

– Det er nok fleire grunnar til det, seier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Førebudde på tap

Sjefen for det norske forsvaret trekker fram dei israelske gislane som blir haldne av Hamas på Gaza som éin faktor. Ifylgje det israelske forsvaret (IDF) er 212 personar bortført til Gazastripa.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen seier det er eit sterkt internt press i Israel om å hemne Hamas-åtaka 7. oktober. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Så er spørsmålet kva Israel ynsker å oppnå med bakkeinvasjonen. Dei har sagt at Hamas skal knusast, men kva betyr det? Er det å øydelegge tunnelsystema dei har, eller okkupere Gaza til dei har rydda opp, spør Kristoffersen i NRK Helgemorgen søndag.

Han viser til tilsvarande krigføring utført i byområde i Ukraina.

– I Mariupol blei det svært brutalt då russiske styrkar gjekk inn der. På Gazastripa er det ein utfordrande militæroperasjon å gå inn, fordi Hamas opererer saman med sivilbefolkninga. For Israel sin del vil kvart hustak, hjørne, kjellar og kvartal vere ein trussel som må sikrast, seier Kristoffersen.

Israelske soldatar nær grensa til Gaza 11. oktober. Foto: JACK GUEZ / AFP

Israel er rekna for å ha større militær kapasitet enn Hamas, og det er difor venta store tap på palestinsk side ved ein invasjon frå Israel.

– Men Israel veit at ein bykrig vil føre til tap blant eigne soldatar. Det er dei førebudde på, elles går ein ikkje inn i ein slik bakkekrig, seier Kristoffersen.

Ber folk evakuere

Palestinarar i Gaza seier dei søndag har fått nye åtvaringar frå Israel der det skal stå at dei kan bli rekna som tilhengarar av ei terrorgruppe om dei ikkje reiser sørover, skriv Reuters.

Meldingane skal ha kome i form av flygeblad merka med det israelske forsvaret sitt namn og logo.

Palestinarar i matkø denne helga i byen Khan Yonis sør på Gazastripa. Foto: MOHAMMED SALEM / Reuters

Dei skal òg vere sende som lydmeldingar på folk sine mobiltelefonar, opplyser innbyggjarar på Gazastripa til nyheitsbyrået.

I dei fyrste meldingane om flygeblada blei det hevda at innbyggjarane som blei att kunne bli identifisert som medskuldige i ein terrororganisasjon, ifylgje Reuters.

På X/Twitter hevdar det israelske forsvaret (IDF) at dette er ei upresis omsetjing.

– For å oppklare, IDF har inga intensjon om å sjå på dei gjenverande innbyggjarane som medlemer av terrororganisasjon. Vi oppmodar sivile på Gaza om å evakuere sør for Wadi Gaza. Alle som blir att set seg sjølve i fare for Hamas sine terrorhandlingar i sivile område, skriv IDF.

Aukar kapasiteten

Spenninga er høg utover dei israelske og palestinske områda. Frå Libanon i nord skyt militsen Hizbollah mot israelske styrkar.

I Syria blei to sivile drepne søndag, etter israelske åtak mot flyplassane i Aleppo og hovudstaden Damaskus. Israel vil no evakuere ytterlegare 14 lokalsamfunn som grensar mot Syria og Libanon.

Far og son deltar i støttemarkering for Palestina i den syriske Idlib-provinsen tidlegare denne veka. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Trefningane har auka frykta for ein storkrig i regionen i kjølvatnet av krigen på Gazastripa.

Denne veka flytta USA verdas største hangarskip, «USS Gerald R. Ford», nærare Israel i Middelhavet.

Storbritannia har òg flytta sjøforsvarsressursar for å vise støtte etter åtaka frå Hamas 7. oktober.

Søndag varsla den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin at fleire soldatar og luftvernsystem skal sendast til Midtausten. Så langt har USA allereie sendt skip med 2000 marinesoldatar til området.

Med opptrappinga i og rundt Gaza er det ein risiko for at konflikten skal eskalere òg andre stader.

– I Libanon har Hizbollah i mange år tent på den regionale konflikten. Deira maktpotensial ligg i at konflikten no held fram. Så reint logisk er det ikkje tenkeleg at Hizbollah skal dra Sør-Libanon inn i krig med Israel. Men frykta i regionen gjer at det kan skje, seier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Deltakarane på toppmøtet i Kairo denne helga kom saman for å diskutere løysingar på den israelsk-palestinske konflikten. Foto: UAE PRESIDENTIAL COURT / Reuters

I helga har det vore toppmøte i Kairo, der stats- og regjeringsleiarar har diskutert løysingar på den israelsk-palestinske konflikten. Ved avslutninga hadde deltakarane lite å vise til anna enn synlege motsetnader, skriv New York Times.

– Vi må aldri utelukke at det går an å finne andre løysingar enn ein bakkeinvasjon. Men i Israel er det eit sterkt press og ynskje om å hemne terroråtaka som starta 7. oktober. Det uttalte målet er å knuse Hamas, seier Kristoffersen.