Venstre vil ha 40.000 Nato-soldater til Øst-Europa

Saken oppdateres.

– Nato har en egen styrke som er ment for bruk i slike situasjoner. Og vi mener nok at den styrken nå bør settes inn hos våre allierte i Øst-Europa. Det her er snakk om en styrke på 40.000 soldater som er ment å brukes i nettopp den her type krisesituasjoner, sier Melby til NRK.

Nato-leder Jens Stoltenberg sa på en pressekonferanse 16. februar at styrken var satt i høy beredskap

Venstre-lederen viser til at hun hovedsakelig tenker på Baltikum-landene, men også Georgia kan være aktuelt. Når det gjelder Ukraina viser hun til at det muligens kreves et FN-mandat for å sende soldater dit.

Venstre-politiker Guri Melby krever tunge sanksjoner og mer støtte til Ukraina. Foto: Torstein Bøe

Stiller spørsmål ved Norges forhold til Russland

Styrken, som består av roterende soldater fra medlemslandene 13.700 soldater fra Tyskland dette året.

– Det som er viktig er at styrken må mobiliseres og gjøres klar, sier Melby.

– Også de norske soldatene i styrken bør være med?

– Ja, det bør de, sier Melby som også stiller spørsmål ved Norges forhold til Russland

– Og så mener jeg vi bør ha en diskusjon i Norge nå om Norges forhold til Russland. Russland er ett av våre naboland. Vi samarbeider med dem på mange områder. Det er verdt å stille seg spørsmålet nå om det samarbeidet kan fortsette, sier hun og fortsetter.

– Jeg mener det ikke kan fortsette på det viset det nå gjør, med et land som ha gått til fullskala krig mot et demokrati, sier hun.

Melby er glad for at statsministeren fordømmer angrepene og kaller det en mørk dag i Europas historie.

– Dette er et alvorstungt øyeblikk i Europas historie. Situasjonen er dramatisk for kvinner og barn i Ukraina som nå blir angrepet fra alle kanter, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Natt til torsdag ble det klart at en militær operasjon i Øst-Ukraina er i gang. Det er hørt eksplosjoner i Kyiv. Flere andre byer er angrepet.

– Alvorlig brudd på folkeretten

Statsministeren viser til at angrepet på et vis har vært varslet.

– Det har vært snakket om det lenge. Det som har vært spådd skjer og vi må bare veldig tydelig fordømme dette angrepet, som er i strid med folkeretten, fortsetter Støre.

Statsministeren sier Norge fordømmer angrepet. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

– Det krenker Ukrainas helt åpenbare rett til suverenitet og har ingen forankring i folkerettens prinsipper og Norge vil stå sammen med sine allierte og partnere i å reagere på dette og ta vare på den situasjonen som nå er i Europa, sier han.

Støre viser til at Ukraina er et land som ikke er medlem av Nato, slik at Natos kollektive forsvar ikke blir utløst av dette.

– Men Russland må få merke at de her går løs på noen av de mest grunnleggende prinsippene i folkeretten, og som også gjelder for forholdet mellom land i Europa, sier statsministeren som viser til at det nå er barn, kvinner og menn i Ukraina som lever under frykten fra en krigsmaskin som ruller inn og treffer dem fra lufta.

– Lidelsen og frykten de vil oppleve bekymrer meg. Vi må til 2. verdenskrig for å se omfanget av denne typen invasjon.

– Hva vil du si til vanlige nordmenn som nå frykter krig i Norge?

– Vi har ikke noen antydninger til det. Det er rolig ved våre grenser. Jeg forstår, og det er grunn til, at vi nordmenn blir urolige av denne typen militær voldsbruk som kommer her. Nå skal vi stå sammen med de som er våre nære, og det skal styrke vår sikkerhet.

Lederen av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H), sier til NRK at det er en forferdelig situasjon og at den jo dessverre ikke uventet.

– Putin og Russland har nok en gang valgt konfrontasjon og krig framfor fred og diplomati, sier hun som ragerer på at de forsøker å endre historien.

Søreide er for tiden i USA men hele komiteen.

– Dette er et grovt brudd på folkeretten og det er helt åpenbart at det vi ser er situasjon som er både en svart dag i Europas historie, men også en nklar endring av forholdet mellom Vesten og Russland nok en gang og det er Russland alene som bærer det hele og fulle ansvaret for det, sier hun.

– Viktig med samlet reaksjon

Statsministeren viser til at Europa har alle muligheter til å løse denne typen politiske spørsmål og uoverensstemmelser på politisk vis.

– Det har det vært oppfordret til og lagt til rette for i lang tid, og Russland har konsekvent valgt å ikke gjøre det. Viktigheten nå er å ha en samlet reaksjon. Stå sammen med de europeiske landene, over Atlanterhavet og det internasjonale samfunn, slik at Russland oppfatter den meldingen veldig klart, sier han.

Også andre norske politikere kommenterer i morgentimene situasjonen. Høyre-leder Erna Solberg kaller det en mørk dag i Europa.

– Det trengs samlet internasjonal reaksjon på Putins brudd på internasjonal rett, skriver Solberg på Twitter.

Erna Solberg kommenterer angrepet på Ukraina. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Også SV reagerer sterkt på det som skjer. Leder, Audun Lysbakken, sier at de fordømmer det russiske angrepet på Ukraina på det sterkeste.

– Putin-regimet bryter internasjonal rett og velger vold som virkemiddel for å tvinge sin vilje på et naboland. Det er forkastelig og dypt tragisk at dette skjer i Europa i vår tid. Vår solidaritet er med folket i Ukraina, og SV støtter det internasjonale presset for å få Russland til å legge bort sin ulovlige og uakseptable krigføring, sier Lysbakken til NRK.

Parlamentarisk nestleder i Frp, Hans Andreas Limi, fordømmer angrepet på det sterkeste.

– Det er med sjokk og vantro vi ser at Russland angriper Ukraina, et selvstendig, uavhengig land i Europa. Vi fordømmer Russlands invasjon av Ukraina på det sterkeste. Ukraina har rett til å bestemme sin egen fremtid, sier han.

– Det er ene og alene Russland som kan holdes ansvarlig for død og ødeleggelse som dette angrepet fører med seg. Dette er en fryktelig dag for Ukraina og for ukrainerne. Dette er en mørk og tragisk dag for hele Europa, sier Limi.

KrFs partileder Olaug Bollestad sier vi har våknet til et nytt kapittel i europeisk historie i dag og at partiet er bekymret for de sivile og uskylde barn, kvinner og menn.

– Det er en bekmørk dag for Europa. Vi står med Ukraina og det Ukrainske folk og fordømmer Russlands angrep på det sterkeste, sier hun og maner til samarbeid med de allierte og mer bistand.

– Norge må være forberedt på å trappe opp vår bistand og støtte til det ukrainske folk. Landet står nå i en humanitær krise der over 3 millioner mennesker har behov for humanitær bistand. En eskalering slik vi nå ser kan ramme sivilbefolkningen hardt, og mange mennesker vil trolig måtte legge på flukt, sier hun.

Rødts Seher Aydar kommenterer også angrepet:

– Rødt fordømmer angrepet på det sterkeste. Det er et brudd på folkeretten som er helt uakseptabelt og ganske grovt. Vi står solidarisk med befolkingen, og tenker først og fremst på alle som lider av krigshandlingene, sier hun.