Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Før koronapandemien var det lite telt her, men nå ser vi en tidobling av hjemløse som bor på Venice Beach.

Det sier Kendard Durr. Han vet hvordan livet som hjemløs er. Før måtte han bruke gata som stue og soverom selv, men fikk etter hvert ett tak over hodet.

Kenard Durr har inntil nylig hjemløs selv. Nå har han fått en midlertidig seng å sove i. Samtidig synes han synd på dem som må sove ute på gata. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Han sier det ikke er noe problem å hjelpe noen som sliter på gata, men at antallet nå har eksplodert.

– Når det dukker opp telt overalt og de sover på strandpromenaden, blir det med en gang et problem for oss som lever av turisme, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Han sier det ikke er noe problem å ta seg av dem som sliter, men at det nå er for mange på et sted.

I løpet av sine 30 år på gata har han ikke sett så mange hjemløse noen gang.

Langs den kjente strandpromenaden ser du telt på telt langs de grønne flekkene. Egentlig skulle Venice Beach vært fylt opp av turister, men pandemien har satt en stopper for de store folkemassene. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Opprørspoliti mot husløse

I Los Angeles har problemet med hjemløse vart lenge. Det blir beskrevet som en krise.

Ved årsskifte meldte nyhetskanalen ABC7 at over 15.000 ikke hadde et fast sted å bo.

En hjemløs mann i Echo Park flytter på alt han eier rett før politiet 25. mars gikk inn med store styrker for å rydde parken, som ligger i sentrum av Los Angeles. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Så problematisk har det vært at politiet har måtte rydde og fjerne flere av teltleirene som finnes i byen.

I mars i år ble det bråk, da politiet gikk til aksjon ved Echo Park i sentrum av millionbyen, skriver ABC7. Der skal opptil 200 har oppholdt seg ulovlig. De fleste hadde godtatt midlertidig overnatting på hoteller. Men noen ble igjen, ifølge avisen Los Angeles Times.

I Mars gikk politiet til aksjon mot en stor teltleir i Echo Park, ved sentrum av Los Angeles. Tusenvis av demonstranter møtte opp, og 182 personer ble arrestert. Foto: MARIO TAMA / AFP

Samtidig møtte demonstranter opp. I alt ble 182 arrestert, også en Los Angeles Times' journalist, som dekket hendelsen. Tematikken rundt hvorvidt politiet skal kaste ut hjemløse fra føderal grunn er betent.

På fortauet stod naboen Ray Delgado sammen med labradoren Bryce.

– Jeg føler virkelig med disse folkene som bor i parken. Men jeg bruker den til å gå tur med hunden min, og har blitt veldig redd for hva som vil skje når så mange hjemløse setter opp telt her, sa han til avisen.

– De var nødt til å gjøre noe.

Store politistyrker møtte opp for å spre demonstrantene som ville nekte politiet å fjerne uteliggere i Echo Park, sentrum av Los Angeles, i mars i år. Foto: RINGO CHIU / AFP

Slakket på reglene

Dette var mer normalt før pandemien inntraff. At politiet slo til og fjernet hjemløse. Forflyttet dem til nye steder.

Men koronaviruset stanset arbeidet. Politikerne ville ikke bruke tid på det.

Lokalpolitiker Mark Ryavec bor i Venice. Han ser nå hva som skjer med strandpromenaden.

– Ordføreren støttet utkastelsen i Echo Park. Mange av dem godtok midlertidig husrom. Hvorfor kan han ikke gjøre det samme her også?

Branner og vold har økt. Han sier også at drap forekommer oftere.

– Folk vil ha stranda si tilbake. Vi alle vil tilbake til normalen, sier Ryavec, som understreker alvorligheten for både de som besøker og for fastboende.

Corey King er lege og ute på gata hjelper han de hjemløse. Her får Kenard Durr medisinsk hjelp. Han er nå blant dem som har fått husrom, men synes synd på dem som fortsatt må sove utendørs. Pandemien har gjort det enda vanskeligere å behandle de som ikke har en fast bopel. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Corey King er direktør ved Venice Family Clinic. Han sier mange tror på at ingen av uteliggerne faktisk vil ha noe sted å bo.

– Men det er feil. Noen vil selvsagt ha problemer med å godta at de faktisk får et tak over hodet. Men når du ser på utfordringene de har, mental helse, stoffavhengighet, mangel på medisiner, er det ikke tvil at de ønsker en endring i livet, sier han.

Mer penger til sengeplasser

Los Angeles' ordfører Eric Garcetti fortalte mandag 19. april at han vil bruke over en milliard dollar på sengeplasser for hjemløse.

Ordfører i Los Angeles, Eric Garcetti, ønsker å bruke over en milliard dollar i budsjettet for dette året til sengeplasser for hjemløse. Foto: Hans Gutknecht / AP

Men hvordan han skal gjøre det og unngå at rettighetene til de ti tusenvis av hjemløse blir tråkket på, bekymrer mange.

Mike Bonin representerer nabolaget i Venice. Han kan ikke se at det praktisk er mulig for byen å finne så mange sengeplasser.

– Nå har vi over 30.000 hjemløse i byen som vi ha husrom. Hvordan skal vi klare å finne så mange sengeplasser? Vi er ikke der nå.

Han forteller at det aldri vil fungere å true hjemløse med en pistol for å få dem inn i et hjem.

– Vi må løse problemet med sengeplasser, det er ingen utvei, sier han.

Rachel Bryant gir vaksiner til hjemløse i Los Angeles. De har blitt nedprioritert men får nå vaksiner for å unngå spredning bland de mange tusen som er hjemløse i millionbyen. Foto: Jae C. Hong / AP