Venezuela: Økende internasjonalt press mot Maduro

EUs utenrikssjef Frederico Mogherini skriver i en uttalelse at Unionen fordømmer bruken av vold fra regimet i Venezuelas side.

– Vi tar avstand fra bruk av irregulære bevæpnede regimetilhengere til å angripe sivile og folkevalgte som prøver å distribuere nødhjelp.

Den politiske situasjonen i Venezuela har i lang tid vært svært spent, men den toppet seg i januar, da presidenten i nasjonalforsamlingen Juan Guaidó erklærte seg som midlertidig president, og direkte utfordret president Nicolás Maduro, som ble valgt i et omstridt valg i 2016.

USA og en rekke andre land har støttet Guaidó, mens blant annet Russland og Kina støter Maduro. Norge har valgt ikke å anerkjenne Juan Guaidó som president, men offordret til dialog for å få til et nyvalg i landet.

Sverige og Danmark anerkjenner Guaido – Norge vil ikke

Guaido ute av Venezuela

Opposisjonslederen Juan Guaidó skal etter planen mandag møte USAs visepresident Mike Pence i Colombias hovedstad Bogota. USA har anerkjent Guaidó som Venezuelas lovlige president fram til det blir avholdt nyvalg.

Guaidó skal også møte nord og søramerikanske ledere fra den såkalte Lima-gruppen, som har støttet opposisjonen i Venezuela i kampen for nyvalg i landet.

Guaidó har ikke kommet med nye oppfordringer til sine tilhengere om med makt å forsøke å få nødhjelp inn i Venezuela, etter de harde sammenstøtene lørdag med døde og mange sårede.

Myndighetene i Venezuela har gitt Juan Guaidó utreiseforbud, og når han nå oppholder seg utenfor Venezuelas grenser, er det usikkert om det vil være muligheter for ham å vende tilbake til hjemlandet.

Denne bussen ble satt i brann under de voldsomme sammenstøtene i grensebyen Urena lørdag Foto: JUAN BARRETO / AFP

Økende internasjonalt press

Canadiske myndigheter oppfordrer Maduro til å gi uhindret og sikker tilgang for den humanitære hjelpen og skriver i en uttalelse at «de er dypt bekymret over volden fra Maduros regime».

USA utenriksminister Mike Pompeo skrev på Twitter lørdag at USA kan komme til iverksette tiltak mot dem som motsetter seg det han kaller «fredelig gjenopprettelse av demokratiet i Venezuela».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Juan Guaidó gjorde lørdag flere mislykkede forsøk på å få amerikanskbetalt nødhjelp inn i Venezuela.

Til tross for at det er meldt at flere titalls venezuelanske politifolk har flyktet over grensen til Colombia, så ser det ut til at det store flertallet av politi, soldater og offiserer fortsatt er lojale overfor president Nicolás Maduro.

Denne kvinnelige venezuelanske politioffiseren var en av dem som lørdag flyttet over grensen til Colombia, via Simon Boliviar-broen Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Lastebiler med hjelp ble stoppet på grensen, og personer som med egne hender forsøkte å bære hjelp inn i Venezuela, ble også stoppet av sikkerhetsstyrker.

14 år gammel gutt drept

To mennesker, blant dem en 14 år gammel gutt, ble drept i sammenstøtene, minst 300 ble såret. De mest voldelige sammenstøtene skjedde på grenseoverganger mellom Venezuela og Brasil.

Et skip med nødhjelp fra den amerikanskkontrollerte øyen Puerto Rico ble stoppet av venezuelanske krigsskip, noe som guvernør Ricardo Rosello karakteriserer som «uakseptabelt og forferdelig».

Guaidó: – ​​​​​​​ Nødhjelp er på vei inn i Venezuela

Venezuelas president Nicolas Madura sa på et møte med sine tilhengere i hovedstaden Caracas at landet nå bryter de diplomatiske forbindelsene med Colombia

– Min tålmodighet har tatt slutt, sa Maduro, som ga de colombianske diplomatene 24 timer på å forlate Venezuela.

Nødhjelp som politisk våpen

Enkelte observatører mener at lørdagens mislykkede forsøk på å få nødhjelp inn i Venezuela kan har styrket regimet i maktkampen mot opposisjonen.

– Det var kanskje ikke det siste slaget som skulle til for å velte regimet sier presidenten for Inter-Amerikansk dialog Michael Shifter til nyhetsbyrået Ap.

– Trusler og ultimatum fra Washington rettet mot generalene i Venezuela er kanskje ikke den beste måten å få dem til å skifte side. Det kan tvert imot ha den motsatte effekt mener Shifter.