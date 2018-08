KRISETILTAK: Venezuelas president, Nicolás Maduro, innfører nye tiltak for å prøve å snu utviklingen i det kriserammede landet. Foto: HANDOUT / Reuters

I Venezuela er en månedslønn ikke nok til å kjøpe en kilo kjøtt.

Du trenger en hel pengestabel. En kilo kjøtt koster 9, 5 millioner av den lokale valutaen bolivar.

Fotografen Carlos Garcia Rawlins i nyhetsbyrået Reuters har tatt bilder av flere hverdagsprodukter for å vise hva det koster i det kriserammede landet.

Nå innfører president Nicolás Maduro flere tiltak for å prøve å snu utviklingen i oljelandet.

Det mest dramatiske er å kutte fem nuller fra landets valuta bolivar. Sentralbanken sender mandag ut de nytrykte pengesedlene.

Men økonomer og analytikere gir tiltakene det glatte lag, og mange frykter at den økonomiske krisa kan bli enda verre:

– Endringen av bolivaren er som å legge seg under kniven til en av de berømte kirurgene i hovedstaden Caracas. Overflaten endres, men i virkeligheten er ingenting endret. Det er som en ansiktsløftning.

Det skriver Steve Hanke ved Johns Hopkins University i en kommentar i det amerikanske finanstidsskriftet Forbes.

DYR DORULL: En dorull koster nå 2, 6 millioner bolivarer. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

En dorull koster 2,6 millioner

Hanke får støtte av Ola Grytten, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Norges Handelshøyskole (NHH).

– Det hjelper ikke å kutte fem nuller med mindre man foretar fundamentale tiltak som gjør at tilliten til pengeenheten gjenvinnes. Det vil si at Venezuela må foreta enorme innstrammingstiltak og også må forplikte seg til en politikk som ikke øker pengemengden dramatisk, sier Grytten til NRK.

President Maduro legger skylda for den miserable situasjonen på opposisjonen og amerikanske sanksjoner, men innrømmer nå likevel at de selv også har noe å lære.

I en tale fredag sa Maduro at landet må utvise økonomisk disiplin og stanse trykkingen av penger som myndighetene i flere år har tydd til for å betale lønninger.

DYRE TOMATER: En kilo tomater koster 5 millioner bolivarer. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Inflasjonen kan nå én million prosent

Den hemningsløse pengetrykkingen har ført til en fire år lang galopperende inflasjon som ifølge Det internasjonale pengefondet, IMF, i år kan nå opp i én million prosent.

Det er den verste inflasjonen i verden siden kollapsen i Zimbabwe og 1920-årene i Tyskland.

En dorull kostet sist torsdag 2,6 millioner bolivarer.

Den nye valutaen, som blir kalt «suveren bolivar» for å skille den fra den gamle, ironisk benevnte «sterke bolivar», skal knyttes til petroen, som er Venezuelas kryptovaluta.

Petroen skal knyttes til prisen på et fat av landets olje. Det vil i dag si 3600 suverene bolivar. Det er imidlertid fortsatt uklart hvordan petroen skal fungere, eller hva det vil si at den knyttes til olje.

– Å knytte bolivaren til petro er det samme som å knytte den til ingenting, sier økonomen Luis Vicente Leon i meningsmålingsinstitutttet Datanalisis til nyhetsbyrået AFP.

SULT: Noen har skrevet "Sult" på veggen. Opposisjonen mener at presidentens nye tiltak, vil føre til mer sult. Foto: FEDERICO PARRA / AFP

– Mer sult

President Nicolás Maduro har varslet at han også vil øke minstelønnen kraftig – det vil være for femte gang hittil i år. Han vil også øke bensinprisen kraftig for å skaffe staten større inntekter.

– Jeg tror det de gjør kommer til å ha begrenset virkning, sier Grytten.

Tre av landets viktigste opposisjonsgrupper varsler demonstrasjoner mot reformene på tirsdag.

– Tiltakene er ingen økonomisk forbedringsplan for landet. De vil isteden føre til det motsatte: mer sult, mer ødeleggelse, mer fattigdom, mer lidelse, mer smerte, mer inflasjon og mer ødeleggelse av landet.

Det sier opposisjonsleder Andres Valasquez, ifølge nyhetsbyrået AP.

Men regjeringen i Venezuela avviser kritikken:

– Ikke hør på nei-stemmene. Med oljeinntekter, skatt og inntekter fra økte bensinpriser vil vi finansiere reformen, sier finansminister Jorge Rodriguez, ifølge nyhetsbyrået AFP.