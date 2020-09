Velgerne rister på hodet etter presidentdebatten: – Dette er flaut

Nattens debatt mellom Trump og Biden beskrives som kaos, og historiens verste presidentdebatt. President Donald Trump og demokraten Joe Biden snakket i munnen på hverandre store deler av debatten.

Etter nattens avbrytelser, varsler kommisjonen som organiserer debattene nye tiltak for å sikre en mer ryddig diskusjon. Endringene vil bli grundig vurdert før de kunngjøres om kort tid.

I mellomtiden har NRK vært ute i gatene og snakket med vanlige velgere. Kathy Rush, som jobber i en kaffebar utenfor Cleveland i Ohio, kaller debatten for kaotisk.

– Det var galskap. Vi får se hva som skjer i de neste to debattene. Men jeg kan ikke forestille meg at tonen blir høfligere der. Jeg håper det, for dette er flaut, sier Rush.

Delte meninger blant velgerne

Hva skjedde i «den verste debatten noensinne»? Du trenger javascript for å se video.

Selv om ekspertene slaktet nattens debatt, er meningene blant velgerne delte. Verken Trumps eller Bidens støttespillere er i tvil hvem som vant debatten.

– Presidenten vår fikk et klart overtak på Biden, sier Trump-tilhenger Howard Burgess.

NRK snakket med ham underveis i debatten, på et arrangement for republikanere i Pittsburgh

– Jeg er Trump-tilhenger. Den eneste grunnen til at jeg synes Joe Biden gjorde det best er fordi han ikke lot seg vippe av pinnen. Og fullførte resonnementene ganske bra, sier Dennis Brittan.

Dennis Brittan mente at demokraten Joe Biden vant selv om han er Trump-tilhenger. Foto: Snorre Wik / NRK

28 år gamle Danny Devito kjemper om en plass i delstatsforsamlingen i Pennsylvania. Han mener presidenten den klare vinneren av debatten.

– Biden klarer ikke å henge med. Debatten viser hvorfor vi stemte på Trump i 2016 og vil stemme på han også i 2020, sier Devito.

Han mener presidenten forstår utfordringene USA har. Samtidig kaller han Biden for senil og tviler på at han kan ha kontroll over landet.

Danny Devito er Trump-supporter og er sikker på at presidenten blir valgt inn til en ny periode under årets valg. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

21 år gamle Aden Halpern er student ved Carnegie Mellon University i Pennsylvania. Han frykter for demokratiet i USA etter å ha sett debatten.

– Debatten var veldig annerledes og skremmende. Det er en god måte å beskrive de siste fire årene på, sier Halpern.

På grunn av koronasituasjonen i USA hadde Aiden og vennene hans en «virtuell fest» gjennom plattformen Discord, der de fulgte debatten.

Førstegangsvelgeren mener at potensialet for ustabilitet og vold i samfunnet er stort. Uansett om Trump vinner eller ikke. Hovedsakelig på grunn av demonstrasjonene til ytterliggående grupper som Proud Boys og Antifa.

Danny Halpern skal stemme på Joe Biden under presidentvalget. Førstegangsvelgeren mener at potensialet for ustabilitet og vold i samfunnet er stort. Uansett om Trump vinner eller ikke. Foto: Danny Halpern

Selv har han bestemt seg hvem som skal få hans stemme.

– Jeg skal stemme på Biden. Selv om jeg stemte på Bernie Sanders under demokratenes primærvalg. Men jeg er ikke i tvil hvem vi skal stemme på under presidentvalget.

Faktasjekket påstandene under debatten

President kom med en rekke påstander under debatten som ikke var sanne. Trump mener blant annet at demokratene rigger valget med hjelp av poststemmer. Noe som ikke stemmer. Foto: Zuma Press

USAs president kom med et «snøskred» av løgner under nattens debatt, og heller ikke Biden snakket sant hele tiden, ifølge CNN. De faktasjekket påstandene som kom under debatten.

De fleste av Trumps falske påstander er ting han har kommet med før, og som gjentatte ganger er faktasjekket og funnet å være falske, sier CNN journalisten Daniel Dale. Blant temaene som ble faktasjekket er poststemmene, koronapandemien og landets økonomi.

Joe Biden kom også med påstander mot presidenten som ikke stemte. Særlig innen økonomi. Hvor Biden mente at Trump forårsaket nedgangstidene i USA. Men det er koronapandemien som er hovedårsaken til kollapsen i den amerikanske økonomien.