Velgere i Miami: – Har forhåndsstemt, men måtte se debatten

– Koronaviruset får oss opp og ut i valglokalene, sier Khali Gopaul. Hun har akkurat sett president Donald Trump forsvare hvorfor han vil åpne landet igjen midt i pandemien.

Restaurantgjestene ler høyt da president Donald Trump snakker om at pleksiglass er dyrt. Det er stille når utfordreren Joe Biden hevder at han har en plan for å få slutt på utbruddet.

– Alle vet at presidenten førte oss bak lyset. Han visste mer om viruset enn han gav uttrykk for. Det har gjort at folk nå mobiliserer i Florida, mener Gopaul.

Eiendomsmekleren kommer fra Jamaica. Hun har fått stemmerett i USA og tilhører den attraktive gruppen velgere som presidentkandidatene sikter mot.

Et utested i Miami viser den siste presidentduellen utendørs. Foto: Anders Tvegård / NRK

Koronapandemien setter sitt preg når amerikanerne samles for å se den andre og siste presidentdebatten.

Det er 24 grader i Miami når sola har gått ned. Karibiske rytmer pumper ut fra en bakgård i sentrum. På gata ligger palmeblader som har blitt røsket ned av vind og regn i solskinnsstaten de siste dagene.

Musikken dempes når presidentkandidatene blir synlige på storskjermene. Mange amerikanere følger duellen selv om et rekordantall har levert stemmeseddelen allerede.

Koronasmitten øker igjen i Florida. Det er et tak på hvor mange som får være inne i bakgården. Rundt 70 mennesker med munnbind har fått plass.

Servitører løper rundt med pizzastykker og drikke. Det er god avstand mellom benkene.

– Jeg måtte komme meg ut av hjemmet og sosialisere litt, sier Darwin Rodriguez, som er lærer i samfunnsfag.

Darwin Rodriguez ville se debatten for underholdningens skyld. Han har allerede bestemt seg for hvem han vil stemme på. Foto: Anders Tvegård / NRK Foto: Anders Tvegård / NRK

– Jeg trenger å være sammen med likesinnede etter måneder med koronaregler. På dette stedet er det mange demokrater, men valgmessig ser jeg bare debatten for underholdningens skyld.

Rodriguez bor i delstat der politikerne kjemper om marginer. Florida er i spill fordi delstaten svinger og sjelden gir samme parti seieren flere ganger på rad.

Florida topper listen over kampanjenes pengebruk.

President Trump besøker Florida senere fredag for to kampanjestopp. Lørdag velger han å forhåndsstemme her.

Florida Ant. valgmenn 29 Siste meningsmålinger Biden 49,2%

49,2% Trump 45,5% Trump har meldt flytting hit og vant her i 2016

Stor latinamerikansk befolkning og mange hvite pensjonister

Hardt rammet av korona Resultat 2016 47,8%

49,0% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Darwin Rodriguez, med foreldre fra den dominikanske republikk, er født i USA og har registrert seg som velger. Han tror håndteringen av koronaviruset er det som fikk ham til valglokalet.

Rodriguez og partneren rekker opp hånda da arrangøren spør om publikum har forhåndsstemt. Alle i bakgården rekker opp hånda.

Likevel er de kommet for å se den siste presidentdebatten mellom Donald Trump og Joe Biden.

– Jeg har allerede bestemt meg og debattene får meg ikke til å endre standpunkt. Dette er likevel en ekte debatt i motsetning til forrige gang.

Fjernsynsskjermene er delt i to. Det er like store utsnitt av begge mennene, som stiller til jobbintervju for ett av verdens mektigste kontorer.

– Dette er det viktigste valget vi noensinne står overfor. Pandemien har vart over et halvt år og sliter på folk, sier Daniella Levine Cava til NRK.

Hun kommer innom utestedet for å snakke med folk. Bli tatt bilder av - og med. Hun er på stemmejakt.

Daniella Levine Cava håper å bli Miamis første kvinnelige borgermester Foto: Anders Tvegård / NRK

– Yngre velgere ser at presidenten ikke klarer å fokusere på det som er viktig akkurat nå: koronaviruset. Jeg opplever at flere engasjerer seg i dette valget fordi de vet at mye står på spill, sier Levine Cava.

Levine Cava, som hadde et studentopphold i Lofoten, vil bli borgermester i Miami. Demokratene har ikke hatt denne posisjonen siden 2004.

Florida er den største og viktigste vippestaten. Alle som har vunnet i Florida siden 1996, har kunnet flytte inn i Det hvite hus.

Forrige gang Trump og Biden møttes til duell, fikk velgerne se noe helt nytt i politisk sammenheng. Aldri før hadde språkbruken vært så krass, og avbrytelsene så mange, i en presidentdebatt.

Trump og Biden fornærmet hverandre med personlig angrep og kallenavn.