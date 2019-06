Vegen til statsministerkontoret

Då statsminister Lars Løkke Rasmussen på valnatta meddelte Venstres valvake at han ville gå til Dronninga for å søke avskjed, var det klart for alle Mette Fredriksen no får sjansen.

Dronningrunden

Det heile startar med at statsministeren går til Dronninga i formiddag og søker avskjed for den borgerlege regjeringa. Så er det klart for den såkalla dronningrunden.

Det betyr at leiarane for alle partigruppene i Folketinget etter tur svingar opp ved Amalienborg slott. Med seg har dei lappar der dei skriv kven dei meiner bør bli statsminister og kva politikk dei meiner ei ny regjering bør få.

På bakgrunn av kva som står på desse lappane vil den med mest støtte i Folketinget få i oppdrag starte forhandlingar.

Partileiardebatten klokka 01 på valnatta etterlot ingen tvil om at det blir Mette Fredriksen.

Sjå sigertalen til partileder Mette Frederiksen frå Socialdemokratiet Du trenger javascript for å se video. Sjå sigertalen til partileder Mette Frederiksen frå Socialdemokratiet

Kan trekke ut

Normalt skal det ta ei vekes tid å stable på beina eit grunnlag for ei ny regjering, men det er ingen tidsfrist. Og mykje tyder på at det kan ta si tid å få ei ny regjering på plass. I mellomtida vil statsminister Lars Løkke Rasmussen si regjering fungere som forretningsministerium.

Etter grunnlova treng den påtenkte statsministeren ha tilsagn frå eit fleirtal i Folketinget om at ei ny regjering ikkje vil bli felt i sitt første møte med parlamentet. .

Det kan sjølvsagt også skje at forhandlingane strandar og at det må nye rundar til. Prosessen kan også ende i nyval. Men Mette Fredriksen sa inatt at ho har god tru på å lukkast.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Ny statsminister, ny regjering

Og det kan ho trenge. Det er ingen tvil om at det blir harde forhandlingar i raud blokk både om klima, økonomi og innvandring.

Både partia til venstre for henne, Sosialistisk Folkeparti og Enhetslisten, tilsvarande norske SV og Raudt, og særleg det meir sentrumsorienterte Radikal Venstre har gjort gode val. Dei vil gå inn i forhandlingar med stor sjølvtillit harde krav.

Men erfaring tilseier at det sannsynlege utfallet er at Mette Frederiksen endar som statsminister for ei sosialdemokratisk mindretalsregjering. Med parlamentarisk grunnlag i Folketinget frå partia i raud blokk.