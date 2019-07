Vedtok ny lov for å tvinge frem Trumps selvangivelser

Loven er godkjent av begge kamre i Californias lovgivende forsamling, og ble signert av Newsom tirsdag, melder Reuters.

– Dette er ekstraordinære tider, og delstatene har en juridisk og moralsk plikt til å gjøre alt i sin makt for å gjenvinne folkets tillit og forsikre seg om at ledere som vil ha de høyeste stillingene møter minstekravene, sier Newsom.

Loven trer i kraft umiddelbart, og krever at alle som vil stille til president- eller guvernørvalg sender inn kopier av selvangivelsene sine for de siste fem årene minst tre måneder før primærvalget.

Det betyr at Trump i så fall blir nødt til å sende inn sine selvangivelser innen nyttår for å kunne stille til valg for å bli republikanernes presidentkandidat i California.

Donald Trump er upopulær i California, og er involvert i en rekke søksmål med delstaten. Her fra et besøk ved grensemuren i Calexico i april. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Venter nytt søksmål

California og Trump-administrasjonen er allerede involvert i over 40 søksmål med hverandre, og det er ventet at også denne loven havner i rettsapparatet.

Newsoms forgjenger, Jerry Brown, la ned veto mot et liknende lovforslag i 2017 fordi han mente det ville være grunnlovsstridig og skape en farlig presedens.

Det er også argumentene til Trumps valgkampstab.

– Det er i strid med grunnloven, og åpner for at delstater kan legge inn flere krav til kandidater i fremtidige valg. Hva blir det neste, fem år med helsejournaler? sier kommunikasjonsdirektør Tim Murtaugh.

Murtaugh mener også at en delstat ikke har rett til å bestemme hvilke kandidater medlemmer av et politisk parti kan stemme på i et primærvalg.

– I stedet for å prøve å slå Trump i stemmelokalene tyr Demokratene heller til gimmick-taktikker som er udemokratiske og rett og slett dumme, sier Blair Ellis, som er talsmann for den republikanske nasjonalkomiteen.

Demonstranter i New York krever at Donald Trump frigir selvangivelsene sine. Demokratene har lenge antydet at presidenten ønsker å skjule deler av sin egen økonomi. Foto: Brett Coomer / AP

Lover på vei i flere delstater

Ifølge New York Times er liknende lovforslag på trappene i et titalls andre delstater, deriblant New York, New Jersey, og Pennsylvania.

Washington vedtok en slik lov i mars i år.

Donald Trump er den første presidenten på over 40 år som har nektet å dele opplysninger om sin privatøkonomi.

Skattekomiteen i Representantenes hus har krevd å få utlevert Trumps selvangivelser for de siste seks årene, men stevningen ble avslått av finansminister Steven Mnuchin.

I forrige uke saksøkte skattekomiteen både Mnuchin og finansdepartementet.

New York-guvernør Andrew Cuomo signerte nylig et lovtillegg som gir delstatens skatte- og finansdepartement plikt til å utlevere alle selvangivelser Kongressens komiteer ber om. Trump svarte med et søksmål mot New York, der han hevder at det hele er en hevnaksjon mot ham.

Primærvalget starter i februar neste år, og vil fortsette utover våren. Republikanernes presidentkandidat skal formelt nomineres i august.

I slutten av juni ble det kjent at Trumps valgkamp allerede har samlet inn 36 millioner dollar, over dobbelt så mye som demokraten Bernie Sanders.

Les også: Trump har milliardgjeld og enorme inntekter