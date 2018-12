Vedtok forbud mot lynsjing – etter over 100 år

I 1922 foreslo kongressmedlem Leonidas C. Dyer en lov om å gjøre lynsjing til en føderal forbrytelse i USA, men saken kom aldri til avstemning i Senatet.

Under debatten i 1922 sa daværende senator Lee Slater Overman fra Nord-Carolina at svarte amerikanere ikke vil ha loven og «ikke trenger den», skriver Los Angeles Times.

Overman sa at svarte ikke trengte loven til tross for at minst 51 svarte ble lynsjet i USA i 1922, viser en oversikt på Famous Trials.

Lynsjing defineres av Store norske leksikon som «en voldsom straffefullbyrdelse uten lovformelig rettergang». Vanligvis gjennomføres dette av en folkemasse, og det dreier seg som regel om dødsstraff ved hengning.

Over 200 mislykkede forsøk

Leonidas C. Dyer foreslo i 1922 å forby lynsjing. 96 år senere har Senatet endelig vedtatt et forbud. Foto: US Congress

Totalt ble 4742 mennesker lynsjet i USA mellom 1882 og 1964, det store flertallet av dem svarte som ble hengt i Sørstatene.

Dyers lovforslag var ikke det første om å forby lynsjing, men det første som hadde en realistisk sjanse til å bli vedtatt.

Senatorer uthalte imidlertid debatten – med en såkalt filibuster – slik at saken ikke kom til avstemning.

Filibuster Ekspandér faktaboks En filibuster er en meget lang debatt som har til formål å forhindre at et forslag blir vedtatt, rett og slett ved å forhindre at det når frem til votering.

Uttrykket er best kjent fra USAs senat, der det kreves 60 stemmer for å avslutte en debatt, og gå til avstemming.

Like eller lignende former for parlamentarisk obstruksjonisme finnes også i en rekke andre land. En tidlig historisk forløper finnes i Cato den yngre, som med sine dagelange taler kunne bremse ned lovforslag fra Julius Caesar.

Uttrykket ble først benyttet i denne betydning i 1851. Det var avledet fra det spanske filibustero, som betyr «pirat» eller «fribytter». Det spanske ordet kom fra det franske flibustier, som igjen kom fra det nederlandske vrijbuiter (fribytter).

Det uttrykket ble benyttet opprinnelig om amerikanske eventyrere for det meste fra Sørstatene som forsøkt å styrte regjeringene i sentralamerikanske stater.

Sammenligningspunktet mellom den opprinnelige bruk og den senere var at «filibusterisme» var en taktikk for å «kapre» en debatt. Kilde: Wikipedia

Dyers forsøk i 1922 var et av mer enn 200 forsøk gjennom årene på å få vedtatt en lov mot lynsjing i kongressen.

Hvert eneste forsøk, siden det første fra den svarte kongressrepresentanten George H. White i år 1900, har mislyktes.

32 år gamle Rubin Stacy ble lynsjet i Fort Lauderdale i Florida i juli 1935. En mobb tok ham fra politiet etter at han angivelig hadde angrepet en hvit kvinne. Foto: Ap

Spøkte om hengning

Etter at Senatets tre svarte medlemmer tidligere i år la frem et nytt lovforslag mot lynsjing, ble det vedtatt onsdag.

Passende – eller upassende – nok, var Senatet ledet av senator Cindy Hyde-Smith fra Mississippi da loven ble vedtatt.

Hyde-Smith spøkte under valgkampen i høst om at hun ville være til stedet under en «offentlig hengning», om hun skulle bli invitert.

Til tross for at hun senere beklaget, vakte spøken sterke reaksjoner, særlig fordi hun kommer fra delstaten der flest mennesker ble lynsjet.

Loven må også vedtas av Representantenes hus før den vil tre i kraft, men historisk er det Senatet som har vært anstøtsstenen for lynsjelover.

Skytes flere enn det ble lynsjet

Cindy Hyde-Smith ble tatt i ed som senator mandag i denne uken. To dager senere ledet hun Senatet da det vedtok den historiske loven. Foto: MARK WILSON / AFP

– Vedtaket har primært symbolsk verdi, sier professor i afrikansk-amerikanske studier ved Princeton-universitetet, Joshua Guild, til BBC.

Professoren sier likevel at det er spennende om loven i fremtiden kan bli brukt mot politimenn som skyter ubevæpnede svarte.

En oversikt fra African Globe viser at flere svarte ble drept av politiet i 2015 enn antall svarte som ble lynsjet i 1892, det verste for lynsjing.

258 svarte ble skutt av politiet i 2015, mens 161 svarte ble lynsjet i 1892.