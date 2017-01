Varslet om skredet – ble ikke trodd

Onsdag kveld rammet snøskredet byen Farindola og ikke minst Hotel «Rigopiano» der 28 personer befant seg. Italienske myndigheter bekrefter nå at fire er døde og at tre har overlevd. Resten er savnet.

Etter skredet tok Giampiero Parete og en annen overlevende seg inn i en bil, der en av mennene ringte sjefen sin for å fortelle om det som hadde skjedd.

BEGRAVD: Det meste av Hotel «Rigopiano» er nå begravd av snø. Foto: Handout / AFP

– Han ringte meg og sa: "Hjelp meg! Et skred har truffet og hotellet er ikke der lenger. Det har forsvunnet. Det er begravd. Jeg og en annen er her, men du må varsle redningsarbeidere", forteller restauranteier Quintino Marcella til Sky TG24.

Marcella mottok samtalen kokken sin halv seks og ringte fylkets beredskapssenter med en gang. Der fikk han beskjed om at hotellet hadde ringt to til tre timer i forveien og sagt at alt var i orden og at han ikke trengte å bekymre seg.

Ble ikke trodd

Han prøvde desperat å ringe andre nødetater, men ingen tok ham seriøst.

– Han fortsatte å rope til meg: "Hjelp, hjelp, hjelp, hjelp", forteller restauranteieren.

TATT AV SKRED: Bilde tatt inne i hotell Rigopiano etter snøskredet. Foto: Guardia Di Finanza Press Office / AP

Ikke før klokken åtte ble hjelpearbeiderne satt i gang. Hele to og en halv time etter at Marcella varslet om skredet for første gang.

Lokale myndigheter sier de har rykket ut med 20 personer, syv brannmannskap, to patruljer fra fjellredningstjenesten, seks ambulanser og med politifolk. Det er også satt inn helikopter i søket.

Forsvarer responstiden

Skredet gikk i fjellet Gran Sasso i Abruzzuregionen, i det samme området som ble rammet av flere jordskjelv i går og i oktober i fjor. Rundt 300 mennesker døde i skjelvene i oktober.

Den regionale sjefen for samfunnssikkerhet, Fabrizio Curcio, forsvarer responstiden.

– Myndighetene står ovenfor to eksepsjonelle hendelser, som alene ville skapt store vanskeligheter, sier Curcio.

– Vi prøver å anbefale alle å bli i hjemmene sine hvis de er trygge der. Men i områdene der det er jordskjelv, folk må forlate hjemmene sine. Det å putte disse to elementene sammen er ekstremt komplisert, sier han.