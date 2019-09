Varsler under føderal beskyttelse etter varsel mot president Trump

Det er CBS-programmet «60 minutes» som har fått tak i et brev som indikerer at varsleren er under beskyttelse fordi han eller hun frykter for deres sikkerhet.

Brevet er sendt fra varslerens advokat til fungerende nasjonal etterretningssjef i USA, Joseph Maguire.

Bakgrunnen er et varsel om innholdet i en telefonsamtale Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Fungerende etterretningssjef Joseph Maguire under Ukraina-høringen i Kongressen. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Ba om Biden-etterforskning

I telefonsamtalen ba Trump sin ukrainske motpart om å bidra til en etterforskning av Joe Biden, som lenge har vært favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg.

Ukrainas antikorrupsjonssjef har sagt at de ikke har etterforsket den tidligere amerikanske visepresidenten Joe Biden og hans sønn Hunter.

I varselet anklages Trump for å ha misbrukt presidentmakten til å få et annet land til å blande seg inn presidentvalget. Det hvite hus forsøkte i etterkant å skjule innholdet i samtalen, ifølge varsleren, som er ansatt i det amerikanske etterretningsapparatet.

FAVORITT: Joe Biden har lenge vært favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg. Foto: Olivier Douliery / AFP

Trump vil møte varsleren

I en Twitter-melding natt til mandag, norsk tid, uttrykte Trump et ønske om å møte varsleren.

– Som alle andre amerikanere fortjener jeg å møte min anklager. Den såkalte «varsleren» la fram en perfekt samtale med en utenlandsk leder totalt feil og på en uredelig måte, skriver Trump på Twitter.

– Kunne ikke ignoreres

Leder Nancy Pelosi i Representantenes hus sier til «60 minutes» at de ikke kunne ignorere presidentens handlinger.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

– Han ga oss ikke noe valg, sier hun.

– Jeg sa alltid at vi vil følge opplysningene dit de tar oss. Og når vi ser dem, så vil vi være klare. Og vi er klare, sier Pelosi.

Hun kunngjorde tirsdag at de folkevalgte starter en formell gransking som kan føre til at Trump stilles for riksrett for maktmisbruk.