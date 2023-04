Varsler rekordvarme i Spania denne uken

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

Temperaturene ventes å bli over 15 grader høyere enn normalt for årstiden i noen områder. Det skriver en talsmann for den nasjonale værvarslingen Aemet på Twitter.

– Vi står overfor den kanskje mest intense varmeperioden i april i år vi har data for, sier Aemet-talsmann Rubén del Campo til El Pais.

Aller varmest er det ventet å bli torsdag og fredag sør i Spania. Det skriver Aemet i sitt ukevarsel.

Kan bli varmerekord

Et termometer i Sevilla viste 38 grader mandag. Foto: AFP

I Guadalquivir-dalen, der Sevilla ligger, ventes temperaturer på mellom 38 og 40 grader.

Det vil i så fall være over den spanske varmerekorden for april.

Den er på 37,4 grader, satt i Murcia 9. april 2011, skriver The Guardian.

Varmen skyldes veldig varm og tørr luft som kommer inn fra Nord-Afrika.

2022 var tidenes verste

Spania er inne i en tørkeperiode som så langt har vart i tre år. Om landet var tørt i fjor, er det enda tørrere i år.

2022 var den verste brannsommeren Europa har opplevd.

Bare i Spania ble over 3000 km² tatt av flammene i fjor.

Det var over fire ganger så mye som i et normalår, ifølge European Forest Fire Information System (EFFIS).

Ekstrem skogbrannfare

Nå frykter myndighetene i flere land at det skal bli enda verre i år. Allerede i mars var det store branner.

Så langt i år er over 54.000 hektar blitt tatt av flammene. Det er over tre ganger så mye som de 17.000 hektar som ble tatt av flammene i fjor.

Med andre ord: Tre ganger så mye som i fjor, som på sin side var fire ganger verre enn et normalår.

Ifølge Aemet vil skogbrannfaren være ekstrem i det meste av landet mot slutten av uken.

To kvinner i tradisjonelle andalusiske drakter kjølte seg ned på Plaza de Espana i Sevilla mandag. Foto: AFP

Verste tørke på 1200 år

Deler av Spania er inne i sin verste tørkeperiode på 1200 år, skriver The Guardian og siterer en artikkel i Nature Geoscience.

Ifølge forskerne skyldes tørken et langvarig høytrykk som drives av klimaendringer.

Mengden regn har gått med ned 5–10 millimeter årlig siden 1950. Ifølge FN er 75 prosent av landet truet av ørkenspredning.

– Vann er en stadig sjeldnere ressurs. Spania må revurdere hvordan vi bruker vann, sa statsminister Pedro Sanchéz tidligere måneden.

Har latt være å plante

Spania er verdens største produsent av olivenolje. Landet leverer også druer, appelsiner, tomater og annen frukt til store deler av Europa.

Nå har tørken har ført til at mange bønder har latt være å plante avlinger i vår.

Det spanske bondelaget Coag anslår at 60 prosent av jordbruksarealet er «uttørket» på grunn av regnmangelen.

De varsler at korn- og olivenprodusenter står overfor store tap.

– Denne tørken er fryktelig, sier Coag i en uttalelse.