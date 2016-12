Varsler is-smelting i Arktis midtvinters

Isen dekker nå under halvparten så mye av havområdene rundt Svalbard som normalt for årstiden.

Tall fra Istjenesten viser at bare i 2015 var mindre av områdene rundt Svalbard dekket av is enn det som var tilfellet i går.

188.452 kvadratkilometer var dekket av is onsdag, hvilket er under halvparten av gjennomsnittet for årene 1981–2010.

Kart over isforholdene rundt Svalbard 21. desember. Foto: Norges meteorologiske institutt

Lavt over hele Arktis

De lave tallene for Svalbard-området følger etter at det november var rekordlite is i hele Arktis.

Gjennomsnittlig dekket havisen i Arktis 9,1 millioner kvadratkilometer i november.

Det er det laveste tallet siden satellittmålingene begynte på slutten av 1970-tallet, viser målinger gjort av amerikanske National Snow and Ice Data Centre (NSIDC).

Den var forrige bunnrekorden, fra november 2006, var på 9,9 millioner kvadratkilometer, nesten ti prosent mer enn i år.

Smelter når det skal fryse

Normalt skal havet fryse på denne tiden av året og dermed dekke en større del av Arktis enn normalt.

I november, som skal være en kald måned, krympet isen i Arktis med 50.000 kvadratkilometer. Det tilsvarer et område på størrelse med Finnmark fylke.

Nå går værmeldingene ut på en ny varmebølge over Nordpolen, noe som vil føre til at isen også i september smelter når den skal fryse.

Tykk snø lager tynn is

I forrige uke ble resultatene fra forskningsprosjekt N-ICE20015 lagt frem under en konferanse i San Francisco i USA, skriver Polarinstituttet.

Resultatene ble samlet inn da Polarinstituttets forskningsskip, RV Lance, vinteren og våren 2015 lå fastfrosset i drivisen i Polhavet.

Blant funnene var flere faktorer som fører til at isen som dekker Arktis blir tynnere og dermed smelter lettere.

Forskerne fant at det var mer snø oppå isen enn ventet. Det fører til at snøen isolerer isen fra den kalde luften, og dermed fryser ikke isen og blir tykkere i løpet av vinteren.

Samtidig knekker den tynne isen lettere opp i storm og dårlig vær. Stormene fører også med seg varm og fuktig luft, og forverrer dermed situasjonen ytterligere.

Se utviklingen av isen rundt Svalbard fra begynnelsen av september og frem til i dag.

