Varsler hemmelig norsk artist under protestkonsert mot Eurovision

Globalvision kaller de konserten som vil minne publikum om konflikten med palestinerne.

De inviterer til en fire timer lang sending under mottoet «Tør å drømme sammen». Slagordet spiller på Eurovision-verten Israels motto «Dare to dream».

Mens opptil 200 millioner mennesker er ventet å se Eurovision-finalen fra Tel Aviv, sender de palestinske aktivistene sitt motsvar på nettet fra Betlehem, Haifa, London og Dublin.

22-årige Shahd Salamah fra Betlehem skal opptre i palestinernes Globalvision. Foto: Anders Tvegård / NRK

– Jeg er stolt og glad for å delta selv om Eurovision sikkert får flere seere. For oss palestinere handler det om å få vise at vi fortsatt er her, sier artisten Shahd Salamah.

NRK møter henne i flyktningleiren Aida utenfor Betlehem.

22-åringen varmer opp stemmen mens skyggen byr på 32 grader. Det er fastemåneden ramadan for troende muslimer. Shahd kan ikke ta ett glass vann før solnedgang.

– Israel utnytter Eurovision

Hun forteller at hennes oppfordring til boikott ikke handler om Eurovision, men vertsnasjonen.

– Det bare byr meg imot at den skjer på et sted som undertrykker palestinerne. Israel bruker kultur for å skjule seg bak overtramp mot palestinerne, mener hun.

Alrowwad kultursenters utendørsscene i flyktningleiren Aida i Betlehem. Dette er en av plassene artister skal synge under Globalvision. Foto: Anders Tvegård / NRK

Utendørsscenen i Betlehem er tom dagen før Globalvision. Konsertens bakgrunn, den israelske muren, har derimot stått der siden begynnelsen av 2000-tallet.

Andre palestinske artister som er varslet er rapperen fra gruppa Dam, Mahmoud Jrere, den åpne homofile sangeren Bashar Murad, sopranen Dima Bawab og Rasha Nahas.

Lista over internasjonale artister er ikke kjent ennå, bortsett fra Brian Eno.

Arrangørene har også invitert en norsk artist, men vil ikke si hvem det er før personen har passert flyplasskontrollen. Ifølge britiske The Guardian vil Israel nekte kjente aktivister å komme inn i landet under Eurovision.

Falsk konsert fra Gaza

I Gaza, som kalles verdens største fengsel, har palestinere arrangert sin versjon av Eurovision. Artisten som vinner avstemmingen, skal få opptre i Globalvision.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Flere medier omtaler også en konsert i Gaza tidligere i uka. Det palestinske bandet Dawaween spilte i ruinene av det som skal være et nylig israelsk rakettangrep.

Det har vært flere boikott-aksjoner mot Eurovision denne uka. Dette er det palestinske bandet Dawaween, som spilte i Gaza. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Denne boikott-konserten var ikke støttet av Globalvisions partnere, men budskapet nådde likevel ut.

– Folk med tilknytning til Hamas-bevegelsen kontaktet oss. Vi ønsket ikke politisk tilknytning så vi takket nei til samarbeid. Likevel ble minikonserten solgt under vårt navn, uten tillatelse, skriver arrangøren «We are not numbers» i en e-post til NRK.

Mener Israel får sende feil signal

Abdelfattah Abusrour er grunnlegger av kultursenteret Alrowwad. Han mener boikott er ett av de få våpnene palestinerne har. Foto: Anders Tvegård / NRK

– Eurovision utnyttes for å skjule realiteten. Den militære og kulturelle undertrykkelsen av det palestinske folk hvitvaskes mens Israel stadig spiser seg mer inn på palestinsk land, sier Abdulfattah Abusrour.

Han driver kultursenteret Alrowwad og er medarrangør for det som skjer i Betlehem. Under sendingen vil mange artister vil ta til orde for en slutt på Israels apartheid og okkupasjon, tror han.

– Folk her kan leve sammen, men ikke som herrer og slaver, sier Abusrour.

Israelske postkort irriterer palestinere

Han er opprørt over at Israel bruker palestinske områder som postkort når Eurovision-artistene skal presenteres i direktesendingene.

– Israel filmer Øst-Jerusalem og Dødehavet som salgsplakat for turisme. Dette er palestinernes historiske og religiøse land. Det gjør oss ikke spesielt blide at Israel også her bryter våre rettigheter.

NRK kan ikke bekrefte om «postkortene» er spilt inn på omstridt territorium.

Kringkasteren KAN har tidligere sagt at de ikke blander inn politikk, og kun gjør opptak i Israel.

Palestina-aktivister demonstrerte også i Tel Aviv denne uka. Foto: Corinna Kern / Reuters

Israels svar på boikottaksjonene er at antisemitter, eller folk med bånd til militante grupper, står bak.

Globalvision strømmes på sosiale medier og organisasjonens nettside fra kl. 21 norsk tid.